Ensino superior: em 31 cursos nenhum aluno entrou com menos de 18 valores

Em 31 cursos do ensino superior, só conseguiram entrar na 1ª fase alunos com 18 ou mais valores, quando no ano passado isso tinha acontecido apenas em 10. E em quatro deles — dois no Instituto Superior Técnico de Lisboa e dois na Faculdade de Engenharia do Porto — chegaram a ficar de fora candidatos com média de 19. As alterações introduzidas nos exames (com possibilidade de dar respostas erradas sem penalização, por exemplo) e o facto de as provas terem sido dispensadas para a conclusão do secundário levaram a que, mesmo no mais complicado dos anos letivos, as classificações, médias e máximas, tenham disparado. Ao ponto de a nota que mais se repetiu no habitualmente complicado exame de Matemática A foi a de 18 valores.

Com centenas de alunos excelentes a ficar de fora do curso desejado por décimas, surge a questão: quem entrou era mesmo ‘melhor’ do que quem ficou de fora? Faria sentido introduzir outros critérios de seleção? “Ter uma concentração de notas muito elevadas torna difícil diferenciar estudantes e perceber quem tem o perfil académico mais adequado para cada curso”, admite o presidente do Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior (CIPES), Pedro Teixeira.

