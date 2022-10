Diretiva para comunicação inclusiva que indignou os militares anulada pelo ministro da Defesa

A diretiva sobre a utilização de uma linguagem inclusiva enviada às Forças Armadas foi anulada pelo ministro da Defesa, avançou a TVI. Segundo um despacho assinado por João Gomes Cravinho, esta sexta-feira, a diretiva é um “documento de trabalho” que “carece de aprovação superior”.

O documento, esclarece ainda o despacho do ministro da Defesa, “não evidencia um estado de maturação adequado” e por isso “devem considerar-se anulados os referidos ofícios”. O despacho, tal como a diretiva com data de 18 de setembro, foi dirigido ao chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, aos três ramos militares e a todos os órgãos e organismos da Defesa Nacional.

Em declarações ao Expresso, na terça-feira, o presidente do Conselho Nacional da Associação de Oficiais das Forças Armadas arrasou a diretiva, que descreveu como “baboseira”, e garantiu tratar-se de uma “provocação” aos militares, admitindo ainda uma “manifestação ruidosa”.

A diretiva dava orientações para o uso de uma linguagem inclusiva, recorrendo a “termos neutros”, “sensível ao género”, evitando a “utilização de linguagem discriminatória”, anulando assim os “estereótipos existentes”. No documento, a que o Expresso teve acesso, estão tópicos como "substituição de nomes por pronomes invariáveis", "soluções alternativas" e "as formas duplas". As orientações (algumas na imagem em baixo) aplicam-se a todos os documentos oficiais.