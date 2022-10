Grupo de migrantes fugiu do quartel de Tavira. Quatro foram já detidos

Um grupo de migrantes marroquinos - serão 17 - fugiu esta madrugada do quartel do Exército em Tavira, confirmou, em comunicado o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). Quatro foram entretanto detidos, mas as autoridades continuam à procura dos restantes.

Os migrantes faziam parte do grupo de 28 pessoas (incluindo um menor) que desembarcou clandestinamente a 15 de setembro na costa algarvia, na Ilha Deserta. Vinte e quatro homens foram instalados no Quartel do Regimento de Infantaria n.º 1 do Destacamento de Tavira, “onde se encontravam a fazer a quarentena profilática, depois de dois deles terem acusado positivo à covid-19.”

As três mulheres que integravam o grupo foram instaladas na Unidade Habitacional de Santo António, no Porto, adianta o SEF, tendo o menor sido entregue ao Tribunal de Família e Menores de Faro.

Segundo o comunicado, “foram já acionados no terreno todos os mecanismos necessários para localizar os cidadãos em causa, em articulação com os restantes órgãos de polícia criminal nacionais e espanhóis”.

Quanto aos detidos, um foi transportado para o Hospital de Faro, “depois de se ter ferido num pé durante a fuga”, outro encontra-se nas instalações da PSP de Tavira, precisa o SEF. Ao longo da manhã, mais dois foram encontrados. Segundo fonte do SEF disse ao Expresso, um estava na Fuzeta e outro em Vila Real de Santo António.

Artigo atualizado às 13h22