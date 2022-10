Estado vai integrar nos quadros 2995 enfermeiros

Quase três mil enfermeiros (2995) que foram contratados provisoriamente durante a epidemia vão entrar nos quadros do Estado, avança o “Público” . O Conselho de Ministros vai esta quinta-feira aprovar essa integração.

A entrada destes profissionais na função pública seguirá a regra de integração ao fim de dois contratos de quatro meses. Ou seja, os enfermeiros contratados ainda em março integram os quadros do SNS em novembro, explica o jornal. No final deste mês de outubro, e após o fim dos concursos de especialidade, serão também integrados no SNS 1385 médicos especialistas: 435 de medicina geral e de família; 39 de saúde pública; e 911 de outras especialidades hospitalares.

Ao todo, serão 4380 profissionais de saúde - um número aquém em mais de metade do compromisso assumido pelo Governo em 2019 de aumentar em cerca de 8400 os profissionais do SNS, nos anos de 2020 e 2021.