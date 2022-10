Ambientalistas acusam entidade da Saúde europeia de “agir contra a saúde dos europeus”

“A mais importante alteração à legislação de segurança química europeia, em mais de uma década, está perante um choque tóxico", alerta o European Environmental Bureau (EEB). O grupo ativista que agrega a maior rede europeia de organizações ambientais acusa o departamento de Saúde da UE de "bloquear uma revolução na segurança química europeia”.

Em causa, explica o EEB, está a “Estratégia para a Sustentabilidade Química” (toxic-free EU environment”, cujo texto base foi delineado pelas autoridades europeias do Ambiente (DG Ambiente), com o objetivo de reduzir os riscos associados à produção e uso de determinadas substâncias químicas e assim melhor proteger as pessoas e o ambiente, ao mesmo tempo que pretende encorajar o uso de alternativas mais sustentáveis e reforçar os regulamentos europeus na matéria.

O documento final, que deve ser aprovado pela Comissão Europeia a 14 de outubro, foi alvo de pareceres de vários departamentos europeus. Mas se as barreiras levantadas pelas entidades ligadas à indústria (DG Crescimento) não admiraram os ambientalistas, o mesmo não aconteceu com as esgrimidas pela autoridade que tutela a saúde e segurança alimentar (DG Saúde).

Com base numa fuga de informação, o EEB constatou que a proposta da DG Ambiente “é minada” pela da DG Saúde, que, “de forma aparentemente inócua, fez alterações ao documento que favorece o status quo apelando a melhor análise”, contam os ambientalistas. O EEB acusa a DG Saúde de “distorcer factos para servir uma agenda alinhada com a indústria, espelhando preocupações dos principais poluidores industriais e contradizendo posições da própria Comissão e do Parlamento Europeu”. Os ambientalistas dizem não perceber “como é que o departamento europeu de saúde age contra a sua própria missão de defesa da saúde dos europeus”.

Entre os exemplos de argumentação da DG Saúde para alterar partes do documento, a que o Expresso teve acesso, estão afirmações como a proposta “vai tornar o processo de decisão mais complexo e moroso” ou a atual legislação para a segurança alimentar “funciona bem”. Sobre os químicos que alteram o normal funcionamento do sistema hormonal, os técnicos da Saúde alegam que “banir” substâncias com base apenas nas suas propriedades perigosas está em desacordo com o processo científico de avaliação de risco (...) ou pode levar à introdução de alternativas menos seguras”. Enquanto aguarda uma avaliação dos impactos, a DG Saúde indica que prefere que se use “uma linguagem mais condicional na abordagem aos desreguladores endócrinos”. Noutro ponto diz que “banir produtos químicos usados ​​em materiais de contacto com alimentos não resolve o problema”. E quanto aos riscos dos cocktails de químicos, diz estar “preocupada com o impacto que a introdução de um ‘fator de avaliação de mistura’ pode ter sobre a disponibilidade de produtos químicos regulamentados pela legislação REACH e SANTE para os quais não há risco”.

Esta atitude “não é completamente nova da parte da DG Saúde”, explica Susana Fonseca, da associação Zero (que integra a EEB), já que “em matérias que cruzam com preocupações ambientais as posições da Saúde sempre foram preocupantes”. Da estratégia que está agora em cima da mesa constam substâncias químicas definidas como potencialmente cancerígenas ou como disruptoras endocrinas (que afetam o sistema hormonal), usadas em alimentos, no seu embalamento ou numa série de produtos que consumimos e que se podem acumular durante anos no organismo, podendo ter consequências no desenvolvimento das crianças ou na fertilidade dos adultos, por exemplo.

Uma última ronda de negociações sobre a estratégia para a sustentabilidade dos químicos decorre esta quinta-feira em Bruxelas entre os comissários do Ambiente, Virginijus Sinkevičius, e da Saúde, Stella Kyriakides.