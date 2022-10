Tatuagens e adornos nazis na PSP: ninguém sabe quantos agentes os têm mas agora há castigo

A Direção Nacional e os sindicatos da PSP dizem não ter conhecimento do número de agentes que tenham tatuado suásticas, cruzes célticas ou outras que apelem à violência ou ao racismo. Com a nova diretiva da Polícia, os agentes têm agora seis meses para retirar de qualquer parte do corpo, seja em zona visível ou não, este tipo de tatuagens e adornos de cariz extremista ou partidário. "Este tipo de tatuagens é totalmente inadmissível na PSP, mesmo estando em zonas não visíveis", afirma ao Expresso o intendente Nuno Carocha, porta voz daquela instituição.

