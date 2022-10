Lâmpada de luz ultravioleta consegue eliminar o novo coronavírus

Chama-se Care 222 e é a primeira lâmpada de luz ultravioleta no mundo capaz de eliminar o novo coronavírus sem ser nociva para a saúde. A invenção, desenvolvida por uma empresa japonesa em colaboração com a universidade norte-americana de Columbia, está atualmente a ser testada em hospitais no Japão.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler