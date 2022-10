Fingiam que vendiam aspiradores mas assaltavam casas e mataram uma das vítimas

Um grupo de três homens fingia vender aspiradores porta a porta para mais facilmente ganharem a confiança das vítimas, que acabavam por lhes abrir lhes abrir a porta. O esquema acabou por fazer uma vítima mortal. Há poucas semanas, em Cascais, uma das vítimas, um homem, de 90 anos, veio a falecer após ter sido agredido pelos atacantes, os quais sequestraram, também a sua esposa.

A Polícia Judiciária, numa operação policial realizada no sábado pelas secções de investigação de roubos e de homicídios, localizou, identificou e deteve três homens, de 48, 28 e 27 anos, fortemente indiciados pela prática de crimes de roubo agravado, sequestro, homicídio, recetação e detenção de arma proibida.

"Um dos detidos é fortemente suspeito da autoria de vários roubos violentos em residências, visando sempre pessoas especialmente vulneráveis em razão da idade, os quais foram praticados desde finais de 2019 até ao passado dia 23, em Algés, Oeiras, Cascais e Moscavide, tendo, em dois destes assaltos, contado com a participação de um coautor", revela a Polícia Judiciária em comunicado.

O terceiro detido pela PJ é um recetador que "faz da recetação de objetos furtados ou roubados, o seu modo de vida habitual". Na operação, a polícia apreendeu "uma elevada quantidade de objetos em ouro, numerário, produto estupefaciente e uma arma de fogo ilegal e devidamente municiada".

A arma foi encontrada no carro de um dos suspeitos que também tinha binóculos para "vigiar previamente os alvos". Foi no carro deste suspeito que a polícia encontrou o aspirador que era usado como engodo. Os suspeitos têm cadastro pela prática do mesmo tipo de crimes e um deles já cumpriu pena no estrangeiro.