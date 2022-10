E se os alienígenas de Vénus forem terrestres? Meteoros podem ter dado boleia à vida até ao nosso vizinho

A teoria é conhecida como panspermia e pressupõe que a vida pulula no Universo, resiliente o suficiente para ser transportada em viagens interplanetárias através de meteoros, cometas ou outros corpos errantes. A hipótese de não estarmos sozinhos no Sistema Solar está mais quente do que nunca e os indícios mais prometedores chegam precisamente do escaldante gémeo terrível da Terra, onde a superfície é uma fornalha aquecida a 460º celsius, onde as densas nuvens opacas estão carregadas de ácido sulfúrico e onde um dia se demora mais do que um ano.

Se por um lado o solo venusiano é completamente inóspito, pelo menos para a vida tal como a conhecemos, microorganismos anaeróbicos podem encontrar as condições ideais na atmosfera temperada do nosso vizinho planetário mais próximo, onde recentemente foram encontradas evidências de fosfina, uma molécula que na Terra está intrinsecamente ligada à existência de vida. A investigação contou com a participação da astrofísica molecular portuguesa Clara Sousa-Silva, que, em entrevista ao Expresso, afirmou que “esta é a descoberta do século”.

As deteções de fosfina ainda carecem de análises mais detalhadas mas as novas revelações reaqueceram o interesse por Vénus como possível albergue para seres alienígenas. Mas e se estes microorganismos tiverem viajado desde a Terra à boleia de meteoros?

O cenário é levantado por dois investigadores de Harvard, Amir Siraj e Avi Loeb, que calculam que 600 mil meteoros cruzaram a atmosfera do nosso planeta e viajaram ilesos, numa odisseia de 0,28 unidades astronómicas, até mergulharem na atmosfera venusiana.

Isto leva a que os especialistas acreditem que pequenos micróbios tenham sido capturados por meteoros na atmosfera terrestre, veículos cósmicos que podem ter transportado e semeado a vida em Vénus. O artigo foi publicado na plataforma Arxiv.org e ainda aguarda a revisão da comunidade científica.

“Pelo menos 600 mil asteroides passaram na atmosfera da Terra sem serem significativamente aquecidos e posteriormente impactaram Vénus”, concluem os investigadores, acrescentando que este fenómeno pode ter ocorrido durante um período de aproximadamente 100 mil anos.

“Como resultado, a origem de possível vida venusiana pode ser fundamentalmente indistinguível da vida terrestre”, defendem os autores do estudo.