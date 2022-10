Drones para incêndios que custaram 4,5 milhões à Força Aérea tiveram de ser devolvidos

Depois dos prazos falhados, os 12 drones que a Força Aérea comprou para ajudar à vigia na época de incêndios chegaram, mas com falhas técnicas e operacionais. Por isso, explica esta segunda-feira o jornal “i ”, o Estado teve de devolver os aparelhos - que custaram 4,5 milhões de euros - ao fabricante UAVision.

“No decorrer deste processo, à medida que as aeronaves foram entregues, verificaram-se não conformidades ao nível da motorização convencional [drones de voo de asa fixa] e VTOL [drones de descolagem e aterragem vertical] que tinham impacto no cumprimento da performance desejada”, disse fonte oficial da Força Aérea ao jornal. Entretanto, três dos aparelhos já foram arranjados, entregues, e já cumpriram 250 horas de vigílância desde 31 de agosto.