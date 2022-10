NOVA e Católica no Top 50 do ranking do Financial Times

O ranking do Financial Times que distingue os 90 melhores mestrados do mundo voltou a incluir duas universidades portuguesas entre as 50 melhores do mundo.

A School of Business and Economics da Universidade NOVA subiu seis posições desde da edição passada do ranking, figurando agora na 16ª posição, enquanto a Católica Lisbon School of Business & Economics baixou do 37ª para a 44ª posição, ambas com o mestrado de Gestão Internacional.

A tabela com foco na avaliação de mestrados de gestão em todo o mundo, incide sob 17 indicadores que qualificam as escolas em três principais categorias: Progresso de Carreira dos Alumni, Diversidade da Escola e Experiência Internacional, às quais se agrega a categoria Apontamentos Adicionais, igualmente considerados para aferir elementos diversos que complementam a qualidade da escola e do mestrado.

De entre os indicadores avaliados, o mestrado de Gestão Internacional da Nova SBE destaca-se em Empregabilidade a 3 meses, obtendo uma percentagem de 97%, e objetivos a alcançar por parte dos alumni (88%). Na categoria Diversidade destaque para a percentagem de mulheres estudantes (60%) e no board (62%) na sua maioria superior às escolas posicionadas no Top 20, assim como acontece com a percentagem de alunos (86%) e board internacional (92%). A Nova SBE destaca-se ainda como escola com 100% de doutorados, assim como a Católica Lisbon School of Business & Economics.

Segundo a Católica Lisbon School of Business & Economics entre os vários critérios que contribuem para estes resultados, a taxa de empregabilidade de 96% nos 3 meses após a conclusão do mestrado ou o aumento de 55% do salário nos 3 anos seguintes à graduação, é de destacar ainda a posição no TOP 20 mundial em Career Progress. Este indicador mede a evolução do percurso profissional dos alunos desde a conclusão do Mestrado, sendo aferida pelo grau de senioridade e a dimensão da empresa onde os graduados desenvolvem a sua atividade profissional.