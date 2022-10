António de Sousa Uva: “O teletrabalho deveria ser voluntário e em tempo parcial”

Antes da pandemia, já tirava um dia por semana para trabalhar em casa. António de Sousa Uva, especialista em Medicina do Trabalho, fez carreira a estudar as repercussões que o emprego tem na saúde das pessoas. Foi mais de uma década presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina no Trabalho. Hoje, membro da Escola de Saúde Pública, garante que o teletrabalho traz vantagens inegáveis para as empresas e pode também trazê-las para as pessoas, mas apenas se for voluntário e parcial.

O teletrabalho é mais proveitoso para as empresas ou para as pessoas?

No barómetro da Escola de Saúde Pública nós estudámos o teletrabalho. O número de entidades patronais que pagaram as comunicações aos trabalhadores em teletrabalho foi de 1% a 2%. A pessoa está a trabalhar e tem de pagar as comunicações? Eu até vou mais longe: tem de pagar a secretária, o computador, os periféricos? A água, a luz? Para as entidades patronais, isso foi um maná. Pouparam em renda, em água, em eletricidade, em papel higiénico.

