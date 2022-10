António Damásio: A política é medicina numa larga escala

Acaba de escrever um livro que vai titular “Sentir e Saber”. Talvez saia em Portugal antes do final do ano, e nos Estados Unidos na primavera de 2021. Escrito em confinamento na casa de Los Angeles, um confinamento mais produtivo do que se imaginava, António Damásio continua a explorar os recantos do sentimento e da consciência num momento histórico em que a vida tal qual a vivíamos e conhecíamos parece interrompida ou, tragicamente terminada. A covid entrou pela nossa civilização dentro e deixará sequelas difíceis de prever. Tanto ao nível da biologia como da consciência. Da perceção do mundo.

Conectados pelo FaceTime, conversámos. Atrás da cabeça de António Damásio pende um fragmento da beleza do mundo, um Hockney colorido da série que o artista desenhou num iPad. A tecnologia ao serviço da arte. “É a ‘Primavera’”, diz o cientista, quando lhe pergunto se é um outono em tons ocres. Um caminho aberto por entre árvores, pintado com os olhos que escolhem a virtude da beleza em vez da negação.