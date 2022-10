O Ensino Superior nunca pareceu tão apetecível: propinas em queda e bolsas a subir

Brígida Simas decidiu deixar a filha de 4 anos para trás. Vivia nos Açores e já era licenciada em Psicologia pela universidade das ilhas, mas não podia exercer a profissão sem o mestrado. “Estava previsto, mas infelizmente não abriu”, lamenta. Trabalhou noutra área, ficou desempregada, decidiu arriscar: em 2018, veio sozinha para tirar o mestrado na Universidade do Minho. A filha ficou com o pai. “Tive de tomar uma decisão em prol de um futuro melhor. Esticava o dinheiro ao máximo, fazia refeições muito simples. Alguns alunos da residência também me ajudaram muito. A adaptação foi muito difícil”, sublinha. Tanto na licenciatura como em Braga, Brígida recebia todos os meses cerca de 400 euros da bolsa de estudo. Desse valor, 100 euros eram para as propinas.

Este ano, as propinas do Ensino Superior em Portugal desceram pelo segundo ano consecutivo, fixando-se agora nos 697 euros. A alteração já estava prevista, mas o Ministério do Ensino Superior foi mais longe e subiu o valor das bolsas de estudo: no mínimo, cada aluno carenciado passará a receber 871 euros por ano.