Mais de 12 milhões de consultas e cirurgias vão ficar por fazer

Haja o que houver de agora em diante, a pandemia vai deixar uma sequela permanente na saúde dos portugueses. Quando o ano terminar, milhares de doentes terão ficado sem a consulta ou a cirurgia de que necessitavam. O prognóstico é feito num estudo da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares e da Ordem dos Médicos sobre o impacto da covid-19 no Serviço Nacional de Saúde (SNS). O verão foi a janela de oportunidade para recuperar o acesso limitado pelo vírus, mas já se fechou.

Caso o vírus se propague com intensidade, como está já a dar sinais pelo elevado número de novas infeções diárias, 2020 chegará ao fim com 12,5 milhões de consultas presenciais com enfermeiro, médico de família ou especialista hospitalar e intervenções cirúrgicas que não foram realizadas. O acompanhamento nos centros de saúde será o mais atingido.

Mesmo no melhor, mas menos previsível, dos cenários, em que o país não terá de enfrentar uma intensa propagação da infeção, dez milhões de atendimentos e cirurgias não serão realizados, uma vez mais com maior défice de resposta nos cuidados primários.

