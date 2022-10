António Damásio: O cérebro é mais largo do que o céu

As civilizações têm ciclos de expansão e apogeu e ciclos de decadência. Podemos falar do princípio do fim do império americano? Parece haver desagregação nas frentes política, social, sanitária. Mas a sociedade americana tem recursos formidáveis que outras sociedades não têm. A América sobrevive à covid, a Trump, ao protesto?

“Não tenho uma bola de cristal. A melhor resposta que posso dar é: tem dias. Há dias em que se nota uma desagregação, mas não sei se é algo que está a acontecer aos Estados Unidos. Talvez se possa falar de uma desagregação do Ocidente. As coisas que se estão a passar aqui estão a passar-se na Europa, com ajustamentos. Mas há outros dias, em que ao olhar para as coisas extraordinárias que se criaram na Europa ou na América, em matéria de ideias ou análise de ideias, é difícil acreditar que tudo isso vai sucumbir. O que nos aguarda é um considerável sofrimento, é demasiado cedo para falar de derrota.”