Susheel Gupta: é preciso aprender com a história dele (perguntem-lhe porquê)

Susheel Gupta devia ter sido o primeiro da família a partir para a Índia para visitar familiares, mas uma mudança de planos quase à última hora fez com que a mãe fosse a primeira a ir: ela entrou a bordo do voo 182 da Air India no dia 22 de junho de 1985, o mesmo que uma bomba fez explodir poucas horas depois da descolagem em Montreal, matando todos os seus 351 ocupantes. A notícia chegou pelo telefone, na manhã do dia seguinte, que era domingo, quando Susheel ainda dormia. Foi o pai que atendeu, comunicando depois a tragédia. Susheel tinha 12 anos. “Devia ter sido eu”, repetiu durante muito tempo. Foi há 35 anos. "Devia ter sido eu."

Não costuma ser possível esquecer tragédias, sobretudo tragédias assim. Esta moldou a vida de Susheel Gupta, agora advogado, e que decidiu durante a sua vida assumir como missão dar voz a todos os familiares das vítimas que perderam a vida a bordo do Boeing Kanishka. Estava determinado a não permitir que o atentado caísse no esquecimento: sobrou-lhe em determinação e perseverança o que lhe faltou em apoio institucional, o que esperava do país para onde foi viver com apenas quatro meses e que continuou a esperar durante longos anos, sem que se concretizasse.

Não devia ter sido assim, tem insistido vezes sem conta. O avião caiu no Atlântico, os corpos que foram recuperados seguiram para a Irlanda para identificação. Susheel Gupta não devia ter sido a única criança na Irlanda, perdida no meio das muitas centenas de familiares que foram recebidos por embaixadores de todo o mundo (nenhum canadiano), quando foi preciso acompanhar o pai na tarefa de identificar o corpo da mãe - o Governo apenas disponibilizou dois bilhetes e acabou por ficar sozinho no Canadá o seu irmão, por já ter 18 anos.

“O Canadá falhou”, tem afirmado outras tantas vezes, repetindo-o quando falou com o Expresso, ao confessar que foi entre o círculo mais próximo e junto de outras vítimas como ele que teve de encontrar “conforto”.

Susheel Gupta viria a ser o presidente da Associação das Famílias das Vítimas da Air India e é agora consultor sénior de operações estratégicas na Real Polícia Montada do Canadá. Participa esta quinta-feira no Seminário “Counter@ct: prevenção e combate à radicalização online”, que a APAV (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima) realiza em Lisboa. As coisas são diferentes agora, reconhece, mas afirma que ainda falta que se “sentem à mesma mesa” todos os que têm responsabilidades nas questões do terrorismo e do apoio às vítimas.

Se tem lutado para que o atentado de 1985 não caia no esquecimento, nem o sofrimento que causou, é porque entende que é preciso aprender com o passado. Sobretudo para dele serem retirados ensinamentos, sublinha, ainda que tenham sido precisos 21 anos para ver nascer um projeto - deu-lhe o nome Kanishka - que veio contribuir para se identificarem os erros cometidos e para se saber mais sobre terrorismo e contraterrorismo no Canadá.

Quanto ao dinheiro que acabou por ser atribuído aos familiares das vítimas como compensação, Susheel Gupta tem orgulho em dizer que os 10 milhões de dólares canadianos (quase 6,5 milhões de euros) foram destinados à criação de um fundo para combater a radicalização - “para impedir novos ataques”.

As vítimas “não querem que outros passem pelo mesmo”, costuma dizer Sue O’Sullivan, presidente da INVICTIM, uma Rede Internacional de Apoio às Vítimas de Terrorismo e Violência em Massa (International Network Supporting Victims of Terrorism and Mass Violence, no original). Também ela está presente no Seminário “Counter@ct’, a partir do Canadá, via streaming. Se lhe perguntam sobre o que implica apoiar as vítimas de atos de terrorismo, resume quase tudo num conselho provavelmente válido para qualquer tipo de vítima: “Querem saber do que precisam? Perguntem-lhes”.

Esse é, talvez, o lema que melhor define a aprendizagem conquistada ao longo das já três décadas que Sue O’Sullivan cumpriu a ouvir quem passou por experiências traumáticas. Aprendeu realmente a ouvir e tem lutado ao serviço de diferentes instituições para fazer ecoar os testemunhos que lhe foram confiados. De resto, não hesitou em dizer ao Expresso que um dos principais apoios a prestar às vítimas, no imediato, é dar-lhes informação. Depois, acrescenta, “têm de saber que têm direitos” e devem lutar por eles. Quanto ao trabalho para garantir comunidades mais seguras, esse começa na prevenção e deve envolver todos, defende, “incluindo de forma muito particular a sociedade civil”.

“Todos têm de ser ouvidos”, insiste Sue O’Sullivan, ao lembrar que um ato terrorista gera “cículos de impacto” que ultrapassam as próprias vítimas diretas. “Há os familiares dessas vítimas; todos os que perdem alguém que amam; os que respondem na primeira linha e lidam de perto com essas vítimas; a comunidade em geral; as próprias famílias dos que se radicalizam e organizam os ataques.”

Para O’Sullivan, “a confiança no sistema e a sua credibilidade” constrói-se nessa capacidade de a todos dar voz com vista a um conhecimento mais abrangente que permita definir melhores estratégias. Planear é verbo que vinca, realçando também a necessidade de os conhecimentos serem partilhados entre os diferentes países e instituições, algo que já acontece. “Temos de continuar a fazê-lo, para aprender e, em conjunto, chegarmos às melhores práticas, evoluindo sempre”, acrescenta a presidente da INVICTIM, sem deixar de lembrar que falar de apoio às vítimas é falar de “uma viagem de longo curso”.

Analisar o desafio que as novas formas de terrorismo truxeram à atualidade e prevenir e combater a radicalização online é o tema do Seminário Counter@ct, o primeiro evento nascido de um projeto que leva o mesmo nome e que marca a incursão da APAV neste domínio. “Surgiu de um longo trabalho da APAV sobre o que é isto da radicalização e de que forma ela pode vir a conduzir ao extremismo violento e dar origem a novos ataques”, explica Mafalda Valério, gestora de projetos da Associação. O encontro reúne especialistas de diferentes áreas e acontece esta quinta-feira no Auditório do Edifício-Sede da Polícia Judiciária, em Lisboa.

O projeto Counter@ct, que é financiado pelo Fundo de Segurança Interna – Polícia da União Europeia, tem por objetivo promover mudanças de comportamentos que dissuadam os jovens de “aderir a conteúdos, mensagens e propaganda radical ou de incitamento ao extremismo violento”. Uma das estratégias é “o desenvolvimento de uma campanha de narrativa alternativa online que veicule histórias positivas de integração, em particular de jovens migrantes e refugiados”. Nesse âmbito foi esta quarta-feira lançada a campanha “This is my story”, que traz exemplos dessa natureza envolvendo jovens de diferentes nacionalidades e contextos socioculturais em Portugal.