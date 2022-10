Fátima Breia: “Ainda há demasiada iliteracia, falsas crenças e mitos” sobre a contraceção

Parceira das mulheres há seis décadas, a pílula continua a levantar dúvidas e a ser protagonista de mitos que, muitas vezes, dificultam o processo de escolha de um método contracetivo. Relações diretas entre a toma do pequeno comprimido e a infertilidade permanente, o aumento de peso ou o aparecimento de celulite permanecem como as principais informações falsas sobre o medicamento. Para Fátima Breia, presidente da Associação para o Planeamento da Família (APF), é evidente que “deve ser melhorado o acesso e a literacia para a saúde” para evitar a propagação de informação sem fundamento científico, um trabalho que a instituição que dirige tem vindo a fazer. Todos os anos, a Sexualidade em Linha (800 222 003) esclarece dúvidas sobre saúde sexual e reprodutiva através de mais de 3000 chamadas e 1000 e-mails, sobretudo junto das mulheres, que representam 86% do total de utilizadores.

“Ainda há demasiada iliteracia, falsas crenças e mitos” quando o tema são os métodos contracetivos, diz, justificando a importância do acesso a aconselhamento e a consultas de planeamento familiar em espaços da comunidade e até nas escolas. “A informação é transmitida entre jovens, pelo digital e de mãe para filha, mas não é estabelecida de maneira formal e atualizada, sendo muitas vezes enviesada”, sublinha a médica de clínica geral. O foco deve estar, defende, na população jovem, mas também nas minorias étnicas, sociais e religiosas que requerem respostas adequadas e personalizadas aos principais anseios. “Penso que seremos todos responsáveis por intervir e evoluir nesta área”, afirma ao Expresso. Para isso, a APF tem vindo a apostar na assinatura de protocolos com a Direção Geral da Saúde e Segurança Social, dando continuação ao trabalho iniciado por Albino Aroso, fundador da associação e responsável pela criação da primeira consulta de planeamento familiar em Portugal em 1969.

Desde a década de 60 muito mudou na sociedade, na organização dos cuidados de saúde e sobretudo nas políticas de saúde sexual e reprodutiva do Estado. A pílula chegou a território nacional em 1962, pouco depois da sua comercialização receber luz verde da FDA (Food & Drug Administration) nos Estados Unidos, e é hoje distribuída gratuitamente, a par de outros métodos contracetivos, nos centros de saúde por todo o país.

Questões do futuro

Apesar da oferta cada vez mais variada de métodos contracetivos no presente, Fátima Breia levanta o véu sobre o futuro do tema com questões que cada vez mais preocupam as novas gerações, mas “que não têm ainda resposta”. Para os millennials, é importante que surjam opções que possam “ser utilizadas pelo homem e pela mulher e não maioritariamente pela mulher, como tem sido prática até agora”. A responsável pela APF explica que a “investigação tem sido lenta e frequentemente interrompida nesta área”, embora aponte ainda como necessária a melhoria do preservativo para que possa ser “amplamente utilizado”. No campo feminino, a especialista em medicina geral e familiar diz ser preciso assistir a uma evolução nos anticoncecionais orais combinados (ACO), de forma a aumentar a sua segurança, e ainda à possibilidade de ativar ou desativar o efeito dos implantes subcutâneos “consoante a mulher queira, ou não, engravidar”.

Estas e outras perspetivas para o futuro, a par com as conquistas históricas inauguradas pela pílula, serão temas centrais no debate promovido em parceria com a Bayer esta quinta-feira, 24, e a que pode assistir através do Facebook da SIC Notícias e SIC Mulher.

Assista aos dois programas especiais What’s Up, moderados por Carolina Patrocínio através dos links em baixo:

23 de setembro

24 de setembro