Caso Maddie. Mandado de detenção europeu de principal suspeito é legal, delibera Tribunal de Justiça da UE

O Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) deliberou esta quinta-feira que o mandado de detenção europeu de Christian Brückner é legal. Sem mencionar o nome, recorrendo apenas às iniciais “XC” para se referir àquele que é o principal suspeito do desaparecimento de Maddie McCann, o tribunal determinou que “uma medida restritiva aplicada a uma pessoa, objeto de um primeiro mandado de detenção europeu (MDE), com base em factos anteriores e diferentes dos que justificaram a sua entrega em execução de um segundo MDE, não é contrária ao direito da União”.

Essa determinação aplica-se “se essa pessoa tiver abandonado voluntariamente o Estado-membro de emissão do primeiro MDE”. “Neste contexto”, prossegue a deliberação do TJUE, “são as autoridades de execução do Estado-membro que entregou a pessoa, objeto de procedimento penal com base no segundo MDE, que devem dar o seu consentimento”.

Os advogados de Brückner alegaram que o MDE não foi usado legalmente, uma vez que foi emitido no âmbito de um processo e acabou por ser usado noutro. Não foi, no entanto, esse o entendimento do TJUE. Em causa está a condenação de Brückner pela violação em 2005 de uma americana de 72 anos na Praia da Luz, no Algarve.

O arguido e a sua defesa pretendiam a anulação desta condenação, alegando que a razão pela qual Brückner foi extraditado para a Alemanha – primeiro de Portugal e depois de Itália – não está relacionada com o caso da violação.

“Uma vez que, no presente processo, XC abandonou voluntariamente o território alemão após ter cumprido neste Estado-membro a pena a que tinha sido condenado pelos factos abrangidos pelo primeiro MDE, deixa de ter o direito de invocar a regra da especialidade referente a esse primeiro MDE”, concluiu o TJUE.

Justiça alemã abriu novo inquérito

Na terça-feira, o procurador de Brunswick anunciou que a justiça alemã abriu um novo inquérito contra Brückner. “Posso confirmar que investigamos também a suspeita de violação de uma jovem irlandesa em 2004 no Algarve”, disse à agência de notícias France-Presse (AFP) o procurador Hans Christian Wolters.

A vítima apresentou queixa logo após os factos mas, no início de junho, descobriu, através da comunicação social, as fotografias de Brückner, nas quais “acredita ter reconhecido o agressor”, acrescentou. O inquérito foi aberto no final de junho, segundo Wolters.

Além do alegado envolvimento no caso Maddie, Brückner é alvo de um inquérito por agressão sexual de uma rapariga de 10 anos na altura dos factos, no Algarve, em abril de 2007, algumas semanas antes do desaparecimento da menina britânica. “É acusado de se ter masturbado em frente da criança”, sublinhou o procurador alemão, precisando que este processo foi aberto no ano passado.

O caso Maddie conheceu um novo capítulo no início de junho, com a identificação de Brückner, de 43 anos, um pedófilo reincidente já condenado por uma violação em Portugal e atualmente detido em Kiel, no norte da Alemanha, por outro caso. É suspeito da morte de uma menina de três anos, que estava de férias com os pais quando desapareceu do quarto de hotel onde dormia.

A defesa de Brückner diz que o arguido refuta qualquer implicação no desaparecimento de Maddie. No final de julho, a polícia alemã também fez buscas num jardim perto de Hanôver. À época dos factos, o suspeito vivia a alguns quilómetros do hotel onde estava alojada a família de Maddie, na pequena estância balnear da Praia da Luz.