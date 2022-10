Médica de família agredida ao murro em centro de saúde em Almada

Uma médica de família foi esta quarta-feira manhã agredida em Almada, no Centro de Saúde de Santo António e Laranjeiro, depois de informar uma paciente de que a consulta que esta pediu para agendar só teria lugar esta quinta-feira. Como resposta, a mulher agrediu a médica com “murros e puxões de cabelo”, que lhe “danificaram os óculos”, conta ao Expresso fonte do Comando Distrital da PSP de Setúbal.

A notícia foi inicialmente avançada pelo Jornal de Notícias (JN), que falou com a queixosa, Eugénia Cheptene, que conta que não era sequer a médica de família atribuída a esta paciente em particular. Disse ao mesmo jornal que se sentia “um lixo” e que admite a hipótese de pedir baixa psicológica.

Ao Expresso, a mesma fonte da PSP conta que a médica não tinha lesões físicas graves e que a agressora escrevia no Livro de Reclamações uma queixa contra a profissional de saúde quando o corpo policial chegou à unidade de saúde. “Para tentar justificar a agressão, dizia que a médica lhe tinha chamada nomes.”

O oficial do Comando de Setúbal conta ainda que, “como não houve flagrante, a agressora não foi detida”, estando agora sujeita a responder em tribunal, depois de participado o crime. “É um crime público, pode ir da multa até três anos de prisão.”

Ao JN, a médica agredida afirma que esteve seis anos no Hospital de Castelo Branco, “onde nunca” passou por semelhante episódio.