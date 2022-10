Fátima Palma: “Continua a existir desigualdade no acesso aos métodos contracetivos, principalmente fora dos grandes centros"

Na semana em que se assinala o Dia Mundial da Contraceção, a 26 de setembro, recordar os progressos conquistados desde o aparecimento da primeira pílula é fundamental para compreender o impacto na vida das mulheres mas, sobretudo para continuar a revolução iniciada há 60 anos. Para a ginecologista Fátima Palma, a importância da “revolução sexual e social” permitiu colocar a mulher no controlo do seu corpo, “tornando a reprodução uma opção e não uma expressão da lei biológica”. Se é verdade que hoje o acesso aos métodos contracetivos e às consultas de planeamento familiar é facilitado, a realidade é que nem sempre foi assim. O ponto de viragem, explica a também presidente da Sociedade Portuguesa de Contraceção (SPDC), está associado à criação do Serviço Nacional de Saúde e à Lei de Planeamento Familiar, de 1984.

Atualmente, através de um serviço que “garante o acesso gratuito, livre e universal” a estas consultas, a utilização de métodos contracetivos é gratuita nos cuidados de saúde primários e nos hospitais. “Os restantes têm uma comparticipação de 69%”, explica Fátima Palma, que reconhece o “bom desempenho” do país na aplicação de políticas de saúde sexual e reprodutiva ao longo das últimas décadas. Questões como a despenalização da interrupção voluntária da gravidez, a inclusão da vacina do vírus do papiloma humano no Plano Nacional de Vacinação ou a aposta em rastreios do cancro do colo do útero e do cancro da mama são disso exemplo, refere. No mesmo sentido, a especialista em ginecologia lembra que “em 2019 entrámos para o grupo dos sete países da frente relativamente à contraceção”, de acordo com um estudo das Nações Unidas que analisa as medidas aplicadas pelos diferentes Estados.

Mas nem tudo são boas notícias. “Continua a existir desigualdade no acesso aos métodos contracetivos, principalmente fora dos grandes centros urbanos e nas comunidades de migrantes”, aponta, lembrando ainda a importância da revisão da lei da educação sexual.

“O método contracetivo ideal ainda não existe”

Segundo o Atlas da Contraceção 2019, elaborado pelos especialistas do European Parliamentary Forum for Sexual & Reproductive Rights, cerca de 69% das mulheres europeias usa uma forma de contraceção. Números como este não seriam possíveis sem o surgimento da pílula na década de 60, que desbravou caminho para a criação de tantas outras opções. Contudo, Fátima Palma defende que “o método ideal ainda não existe” e aponta uma direção que considera positiva. “Devíamos ter um método contracetivo de longa duração com baixa dosagem hormonal, muito eficaz e com uma dupla ação: prevenir a gravidez e as infeções de transmissão sexual”, explica.

No presente, em especial em período pandémico, existem preocupações que não podem ser esquecidas ou menorizadas. Referindo-se ao impacto negativo da covid-19 nas consultas de planeamento familiar, Fátima Palma afirma ser “crucial” não descurar o bem-estar em termos de saúde sexual e reprodutiva porque, caso contrário, “vamos regredir em todos os indicadores de qualidade da saúde da mulher”. No inquérito que a SPDC realizou em junho junto dos profissionais de saúde do SNS, a médica lembra que a disponibilidade das consultas de planeamento familiar foi afetada em 98% dos casos, sendo que 28% dos inquiridos diz que o serviço não esteve, de todo, em funcionamento.

A solução, refere, passa por “aumentar o número de embalagens de pílula entregues às mulheres de seis para 12 meses, enviar receitas pelo telefone, fazer teleconsultas” e garantir o acesso ao acompanhamento médico presencial para situações urgentes. A comunicação e divulgação de informação organizada, nomeadamente através do digital, deve ser, na sua opinião, a base destas soluções para que a revolução iniciada há 60 anos não sofra um revés.

Na semana dedicada à contraceção, Fátima Palma participará num de dois debates organizados em parceria com a Bayer, que poderá acompanhar esta quarta-feira, 23, e quinta-feira, 24, no Facebook da SIC Notícias e da SIC Mulher.

Assista aos dois programas especiais What’s Up, moderados por Carolina Patrocínio através dos links em baixo:

23 de setembro

24 de setembro