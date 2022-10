10 notícias que marcaram o dia

PS à procura de entendimentos à esquerda.

Coube a António Costa a abertura das jornadas parlamentares do PS. “Temos de ter a absoluta certeza naquilo que vamos fazer. A pior coisa que nos podia acontecer era iniciarmos este ciclo na situação tão critica em que estamos e darmo-nos ao luxo de passar os próximos dez anos a hesitar e a ter dúvidas”, disse o primeiro-ministro. Mais tarde foi a vez de Duarte Cordeiro, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, fazer o apelo à união da esquerda. “Os portugueses esperam [esse compromisso] e isso exige que cada partido se aproxime. Se antes foi preciso, agora ainda é mais necessário. Do nosso lado estamos disponíveis”, disse.

“Bom senso e calma” para a TAP.

“É vital ter bom senso e calma para tomar decisões”, reconheceu hoje, em comunicado aos trabalhadores, Ramiro Sequeira o novo presidente executivo da TAP. “Mais do que elaborar um bom plano e mostrá-lo a Bruxelas, o que é muito importante, é poder implementá-lo e este dar resposta, nos próximos três ou quatro anos, à retoma que desejamos”, lê-se.

Montepio corta 800 postos de trabalho

O banco mutualista quer estatuto de empresa em reestruturação para poder avançar para um corte em cerca de 20% do pessoal, cerca de 800 trabalhadores. A notícia foi avançada pelo jornal ECO que ainda dá conta de que Dulce Mota, vice-presidente executiva, também estará de saída do Montepio. Recorde-se que o banco fechou o primeiro semestre com prejuízos de 50 milhões de euros.

Football Leaks. PJ recebeu provas na Hungria sem verificação

Em tribunal, o inspetor da Polícia Judiciária José Amador admitiu que, em março de 2019, recebeu provas relativas à atividade de Rui Pinto sem verificar o conteúdo. Para Lisboa, vieram assim 24 elementos de prova, em vez dos 26 originalmente apreendidos, e todos com os selos violados. O material terá sido aberto ainda na Hugria, mas o inspetor garantiu que o conteúdo não foi adulterado.

O menor aumento de novos casos em sete dias

463 infetados nas últimas 24 horas fazem desta terça-feira o dia com o menor número de novos casos de covid-19 em sete dias. Segundo os dados da Direção-Geral de Saúde, nesta altura são 21 764 os casos ativos no país, 45 974 os já recuperados e 1925 o total de óbitos causados pela pandemia de covid-19.

A reunião da AG das Nações Unidas

Na 75º reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas o tom foi “apocalíptico”. Primeiro discursou António Guterres apontando “às maiores tensões geoestratégicas globais em anos” e ao “lado negro do mundo digital”. Depois falaram Jair Bolsonaro e Donald Trump. O presidente brasileiro apelou ao fim da “cristofobia” enquanto o norte-americano preferiu voltar à responsabilização da China pelo vírus que espalhou pelo Mundo. Como habitual, pode seguir tudo em www.expresso.pt

Bloco apela a reforço de pessoal no SNS

"Todos os investimentos são importantes no SNS, mas sem gente não se consegue garantir a prestação de cuidados de saúde", defendeu Catarina Martins no final de uma visita ao Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde da Universidade do Minho. Considerando “muito preocupante que hoje haja menos médicos no SNS do que existiam há um ano”, a coordenadora do Bloco de Esquerda apelou ao cumprimento do “que está no orçamento para este ano e reforce o SNS”.

Conselho Europeu adiado

Marcada para o final da semana, a cimeira de líderes europeus foi hoje adiada para os próximos dias um e dois de outubro. Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, entrou em quarentena depois de um dos seus seguranças ter acusado covid-19. Recorde-se que Michel tinha sido testado na segunda-feira e com resultado negativo.

Sporting entra em campo

Falhado o jogo de arranque do campeonato nacional, mas já com os jogadores recuperados do covid-19, o Sporting cumpre amanhã o seu primeiro jogo oficial da época. Em Alvalade, o jogo da terceira pré-eliminatória de acesso à Liga Europa será contra os escoceses do Aberdeen.

O regresso dos ABBA.

Os planos acabaram adiados pela pandemia. Agora os ABBA voltaram ao trabalho para preparar a digressão que assinala dos cinquenta anos da banda sueca. Não fosse o regresso suficiente, um extra: os concertos serão com hologramas.