Maria de Belém: “São conquistas históricas para quem precisava de pedir desculpa para existir e que só existia se obedecesse”

À boleia das seis décadas de existência da pílula contracetiva, o Expresso e a Bayer juntaram-se para promover o debate em torno das grandes conquistas que este pequeno comprimido trouxe às mulheres. Maria de Belém, que participará na primeira de duas conversas sobre o tema, disponível no Facebook da SIC Notícias e da SIC Mulher esta quarta-feira, 23, recorda ao semanário alguns dos “progressos notáveis em termos de conquista de direitos”. O método que é hoje utilizado por mais de 58% das mulheres portuguesas nem sempre foi bem visto. Pelo contrário. Quando surgiu em território nacional, em 1964, foi colocado à venda não como método contracetivo, mas antes como medicamento para atenuar os efeitos negativos da menstruação. O clima político e a ligação íntima do regime com a Igreja Católica justificavam, em parte, esse rótulo alternativo. A contraceção, embora fosse o verdadeiro propósito da invenção de Gregory Pincus, “surgia como um potencial efeito adverso”, aponta a também ex-ministra para a Igualdade.

Numa altura em que a mulher era vista e tratada como uma extensão do chefe de família, o surgimento de uma forma, mais ou menos autónoma, de controlar a sua saúde reprodutiva representa um marco importante no percurso em direção à igualdade de género. Poder ser a própria a decidir sobre a sua vida sexual e “ter prazer sexual sem o medo de engravidar”, poderão parecer “coisas insignificantes” aos olhos de hoje, mas “são conquistas históricas para quem precisava de pedir desculpa para existir e que só existia se obedecesse”, sublinha. Os passos dados pela ciência nos anos seguintes, que permitiram afinar a receita do medicamento e adaptá-lo ao corpo da mulher, e pela sociedade estruturaram aquele que viria a ser o conceito de planeamento familiar. Com o trabalho “competente, esforçado, generoso e corajoso” de médicos e enfermeiros como Albino Aroso, Purificação Araújo ou Manuel Meirinho, Maria de Belém recorda a chegada de consultas de planeamento familiar, bem como “vigilância da gravidez e garantia da assistência ao parto em locais com as condições seguras para o efeito”. O resultado? Uma travagem brusca em indicadores como a mortalidade infantil e materna, que empurravam Portugal para a lista dos piores, e uma viragem que permitiria alcançar números dignos. “De pior país, passámos a ombrear com os melhores, o que foi considerado um passo histórico e mesmo um case study”, diz.

Atualmente, a personalidade desde sempre ligada à saúde revela que os números mais recentes “suscitam preocupação”, realçando que existem muitos “profissionais de saúde alarmados com a eventual regressão do nosso sucesso”. Para a antiga dirigente política, a receita passa por reunir “os melhores, analisar os dados que devem ser disponibilizados, identificar razões explicativas e intervir de forma planeada e exequível na sua resolução”.

“Houve tempo para a surpresa e perturbação que a pandemia causou, mas esse tempo já passou”

Embora eclipsado pela pandemia em curso, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) celebrou, no passado dia 15, o seu 41º aniversário. A antiga responsável pela pasta da saúde do Governo de António Guterres alerta para a importância de olhar para os indicadores disponíveis, nomeadamente sobre a saúde materna. Estes, diz, mostram que “houve uma diminuição muito acentuada do acompanhamento das grávidas” e que as “normas de seguimento que a DGS elabora não têm estado a ser cumpridas”. Em resposta ao Expresso sobre a semana em que se assinala, também, o Dia Mundial da Contraceção, Maria de Belém defende que não recuperar o tempo perdido nos últimos meses “é a pior forma de celebrar o aniversário do SNS”.

Apesar de reconhecer que o impacto global da covid-19 está ainda por apurar, a política lembra que é essencial criar “um plano de recuperação da atividade assistencial” calendarizado, sob pena das falhas poderem traduzir-se, no futuro, em maior carga de doença e mortalidade evitável. “Houve tempo para a surpresa e perturbação que a pandemia causou na organização dos cuidados de saúde, mas esse tempo já passou”, sublinha. Esse esforço para o retorno à normalidade - que permita reforçar o carácter universal e tendencialmente gratuito do SNS – reveste-se de especial importância quando recordamos o caminho iniciado há mais de quatro décadas na melhoria da saúde dos portugueses e, neste caso, das mulheres.

