Mãe que abandonou bebé com 21 dias no Cacém entregou-se às autoridades acompanhada de uma assistente social

A mãe que abandonou um bebé com 21 dias no Cacém entregou-se esta sexta-feira às autoridades no Hospital Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra). Segundo apurou o Expresso, na altura a mulher estava acompanhada de uma assistente social.

O recém-nascido foi recolhido na noite de terça-feira junto ao Centro Social Baptista. De acordo com fonte da PSP, citada pela agência Lusa, foram os funcionários do centro que deram o alerta às autoridades depois de ouvirem o bebé a chorar à porta.

A mesma fonte indicou que o bebé, do sexo masculino, “estava bem de saúde”. Ainda assim, foi transportado para o hospital, tendo sido contactada a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens e também a Santa Casa da Misericórdia.

Na cesta onde foi deixado, além de produtos de higiene e leite, encontrava-se uma carta, escrita à mão, na qual o abandono era justificado por dificuldades financeiras.

Escrita em nome do recém-nascido, como se fosse uma mensagem do bebé, pode ler-se: “Eu quero que me adotem porque os meus pais têm dificuldades financeiras, nasci a 26 de agosto e quero amor e carinho”.

O bebé já foi entregue a uma família de acolhimento. Em declarações ao Expresso, a presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Sintra Oriental – organismo com competências para a freguesia em causa – explicou que, tratando-se de uma criança especialmente pequena, “menor de seis anos”, é esta a solução prevista na lei, que a entende preferível à institucionalização.

O Ministério Público abriu um inquérito ao caso e a mulher deverá ser ouvida em breve.