Submarino Tridente alagou e oito militares tiveram de ser resgatados: o treino “inédito” da Marinha no salvamento em profundidade

O segundo sargento Santos Carrilho ficou inconsciente no dia em que completava 10 anos como submarinista. O diagnóstico feito após ser retirado do submarino Tridente, que se afundara, não era animador: doença de descompressão. Foi imediatamente conduzido para uma câmara hiperbárica disponível na Base Naval de Lisboa. Depois de recuperar a consciência e de sair da câmara, mostrou-se “animado” e descreveu o sucedido como uma “experiência única”. Tudo não passava de um treino “inédito”, realizado esta quinta-feira na base do Alfeite.

