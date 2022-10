Portugal tem cada vez mais carros e são cada vez mais velhos

O número de automóveis ligeiros de passageiros aumentou em 405 mil veículos entre 2017 e 2019, segundo números da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), citados esta quinta-feira pelo “Jornal de Negócios”.

Além disso, seis em cada dez carros portugueses têm mais de 20 anos de idade. O envelhecimento automóvel não é uma tendência nova, mas amplificou-se nos últimos anos. Face ao final de 2017, o número de carros com duas décadas de vida (ou mais) subiu de cerca de 777 mil para 1,04 milhões no final de 2019. Representam agora 20,1% do parque automóvel nacional.

O secretário-geral da ACAP diz que “a única medida para a renovação do parque automóvel com um impacto no curto prazo é o incentivo ao abate de veículos em fim de vida”. Hélder Pinto considera que o Governo deve adotar medidas nesse sentido, e assim estimular as vendas de veículos novos, que sofreram pesadas quebras devido ao impacto da pandemia de covid-19, o que irá contribuir para “reduzir as emissões e para aumentar a segurança, diminuindo a sinistralidade”, conclui.