“Esta é a descoberta do século”: uma história sobre Vénus e uma investigadora portuguesa

Clara recorda-se exatamente do momento em que a astronomia começou a gravitar na sua vida. Tinha 12 anos. Estava em Lamego com os pais durante um eclipse solar enquanto eles lhe descreviam, com enorme precisão, o que estava a acontecer e a hora exata em que a Lua iria cobrir o Sol. Fez-se luz. “Pareceu-me, com aquela idade, que eles eram as pessoas mais poderosas do mundo. Eles explicaram-me que não eram mágicos, disseram-me que saber os céus era um emprego”, lembra Clara Sousa-Silva, nascida no Porto há 33 anos e que há quatro atracou nos Estados Unidos como astrofísica molecular do MIT. Ela é a “Doutora Fosfina”, uma das responsáveis por fazer a humanidade sonhar com uma vida nas nuvens de Vénus.



Como foi a odisseia pelo Espaço que levou a pequena Clara a tornar-se a "Doutora Fosfina"?

Comecei a tentar aprender tudo o que podia sobre o Espaço. Inicialmente apontava para coisas grandes, como galáxias ou buracos negros, mas depois apercebi-me do fascínio das coisas mais pequenas. Comecei a ficar muito interessada em perceber o que acontece em exoplanetas, tão distantes e pequeninos que não podemos ver. Entusiasmava-me perceber as suas atmosferas e, nessa altura, aprendi que para analisar as atmosferas destes planetas é preciso saber química quântica. É preciso compreender como as moléculas interagem com a luz que atravessam a atmosfera e foi isso que fiz no meu doutoramento, no Colégio Universitário de Londres. Especializei-me em fosfina, especificamente a analisar e a calcular exatamente como a fosfina interage com luz.

