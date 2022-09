Bebé com menos de um mês deixado junto a Centro Social Baptista no Cacém

Um bebé, com cerca de 20 dias, foi recolhido esta terça-feira à noite junto ao Centro Social Baptista, no Cacém, no concelho de Sintra.

De acordo com fonte da PSP, foram os funcionários do Centro Social que deram o alerta às autoridades depois de ouvirem o choro do recém-nascido. O bebé foi deixado numa cesta, explica o “DN”, com uma carta a acompanhá-lo, em que são alegadas dificuldades financeiras para o criar. Escrita em nome do recém-nascido, como se fosse uma mensagem dele próprio, pode ler-se :“Eu quero que me adotem porque os meus pais têm dificuldades financeiras, nasci a 26 de agosto e quero amor e carinho".

O bebé "estava bem de saúde", adiantou à Lusa a mesma fonte da PSP, mas foi,transportado para o Hospital Fernando da Fonseca, na Amadora, tendo sido contactada a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens (CPCJ) e a Santa Casa da Misericórdia.

No local estiveram a PSP do Cacém, assim como os Bombeiros Voluntários, também daquela localidade do concelho de Sintra.

O Centro Social Baptista (CSB) é uma Fundação criada pela Igreja Evangélica Baptista do Cacém para serviço à comunidade.