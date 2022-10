Bebé abandonado no Cacém vai ser entregue a família de acolhimento

Foi já acionado o processo destinado a encontrar, entre as disponíveis, uma família de acolhimento para o bebé que foi deixado na noite de terça-feira junto ao Centro Social Baptista, no Cacém. Segundo a presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Sintra Oriental – organismo com competências para a freguesia em causa –, tratando-se de uma criança especialmente pequena, “menor de seis anos”, é esta a solução prevista na lei, que a entende preferível à institucionalização.

“A execução da medida estará por horas”, disse ao Expresso Sandra Feliciano, sensivelmente a meio da tarde desta quarta-feira. E será com a família designada que o bebé permanecerá enquanto decorrerem as necessárias investigações sobre este caso, acrescentou.

O bebé, que terá menos de um mês, foi deixado numa cesta, contendo também uma carta onde o abandono é justificado pela falta de condições financeiras para o criar. Dado o alerta, foi transportado pelos bombeiros de Agualva-Cacém para o Hospital Fernando da Fonseca (conhecido como Amadora-Sintra), ainda que parecesse estar de boa saúde.

“A criança estava numa cesta devidamente agasalhada, com a temperatura corporal ainda normal”, disse ao “DN” o comandante da corporação, deduzindo que o bebé foi encontrado pouco tempo após ter sido abandonado junto ao Centro Social.

“Eu quero que me adotem porque os meus pais têm dificuldades financeiras, nasci a 26 de agosto e quero amor e carinho", dizia uma passagem da carta, toda escrita em maiúsculas e na primeira pessoa, em nome do recém-nascido.

Sem particularizar, “porque tudo está em aberto neste caso”, Sandra Feliciano reconhece ser preocupante o aumento de casos de menores “encontrados em contexto de desproteção”. “Recentemente, e por vários motivos”, a CPCJ lidou com outras situações, a que não são alheios os constrangimentos provocados pela pandemia da covid-19: “Numa única semana fizemos três acolhimentos, o que não é habitual”.

A presidente da CPCJ de Sintra Oriental lembra que “muitas grávidas em situação de vulnerabilidade não tiveram acompanhamento”, tendo os serviços a noção de que “em 2020 há bebés a nascer e a sobreviver em circunstâncias preocupantes”.

Quanto a este caso mais recente no Cacém, o processo segue os trâmites legais normais, que passam também pela tentativa de identificar os pais do bebé.

Pela sua experiência, Sandra Feliciano sabe que é difícil para uma mãe ou um pai assumir que pretende entregar um filho para adoção. “Sentem-se expostos”, afirma, sublinhando que casos como este nos devem fazer refletir.

“Quem tomou a decisão de não querer cuidar ou assumir que não conseguia cuidar, quem pensou que não era a melhor solução para este bebé, pode ter agido por impulso e agora não conseguir voltar atrás. Entregar o bebé pode ser um ato de amor, por se querer o melhor para ele, o que gera ansiedade por se querer saber agora o que lhe vai acontecer.” Só as investigações a decorrer poderão levar a perceber que tipo de vínculo existia, se é que existia algum, conclui Sandra Feliciano.

Quanto à coincidência de esta mesma terça-feira o episódio de uma novela mostrar uma situação de um bebé a ser abandonado para que seja criado por uma alguém com melhores condições, a presidente da CPCJ diz acreditar que situações como esta podem influenciar. “Algo com relevância mediática, casos que apareçam na televisão têm essa capacidade de gerar ‘imitação’”, considera Sandra Feliciano: “Se pensarmos em alguém num contexto de fragilidade, sem estrutura familiar, sem uma solução à vista para o seu problema”, aquilo que a ficção ou outros casos reais lhes mostram pode ser interiorizado como uma solução.

A mesma opinião tem a psicóloga Sofia Pimenta de Castro. “Um bocado à imagem do que acontece com os suicídios, pode gerar um efeito de contágio”.

Para a psicóloga, que frisa a dificuldade de avaliar um caso cujos contornos são desconhecidos, os pouco dados tornados públicos sugerem-lhe um eventual “quadro de depressão major”. O bebé não estava maltratado, o que, em princípio, afasta um surto psicótico, refere, tal como a carta deixada remete para um contexto de dificuldades financeiras, “um certo desespero”, que pode ter levado a um ato impulsivo, apesar de o texto escrito revelar indícios de “muita racionalidade”.

Artigo atualizado às 12h40