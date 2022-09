Ex-presidente da Relação de Lisboa investigado por abuso de poder

O ex-presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, Orlando Nascimento, está a ser investigado por abuso de poder, na sequência de uma participação-criminal feita pelo juiz que está a conduzir o seu processo disciplinar. A notícia é avançada pelo jornal “Público”. O caso prende-se com o facto de Orlando Nascimento ter cedido gratuitamente o salão nobre daquele tribunal para uma arbitragem presidida pelo seu antecessor, Luís Vaz das Neves, que recebeu 280 mil euros em honorários para decidir este julgamento privado.

Os inquéritos disciplinares abertos a Orlando Nascimento, a Luís Vaz das Neves e a um outro desembargador, Rui Gonçalves, surgem depois do envio de informações por parte dos titulares da Operação Lex, um processo de corrupção centrado no ex-juiz Rui Rangel e na sua ainda mulher Fátima Galante. Esse inquérito-crime está terminado e a acusação vai ser conhecida esta semana. Segundo o “Público”, há três antigos ou actuais juízes entre os acusados: Rangel, Galante e Vaz das Neves. A separação entre processo e a Operação Lex acontece porque o Ministério Público tem como prioritário avançar com a segunda, cuja acusação está pronta desde julho.

Tanto no inquérito crime como no disciplinar, Vaz das Neves é suspeito de ter ajudado Rui Rangel na escolha de um juiz relator para decidir um recurso interposto pelo próprio Rangel contra o Correio da Manhã, que terminou nas mãos de Orlando Nascimento. A esta alegada viciação junta-se outra distribuição suspeita num caso de fraude fiscal envolvendo um recurso de José Veiga, antigo agente de futebol, aquando transferência do jogador João Vieira Pinto para o Sporting. Depois de em 2012 ser condenado em primeira instância, Veiga acabou absolvido em julho de 2013: três meses antes, contactou um oficial de justiça (de quem era amigo) sobre o recurso, que encaminhou o documento para Rui Rangel e para Rui Gonçalves, lembra o “Público”.