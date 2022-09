"Conseguem ouvir? O silêncio tomou conta das cidades": Sylvia Earle em nova campanha da RISE UP pela defesa dos oceanos

A iniciativa internacional que desafia governos e empresas a cuidarem do oceano, desenvolvida pela Fundação Oceano Azul, tem uma nova campanha digital para “reforçar ainda mais o número dos seus apoiantes”. A voz da oceanógrafa e exploradora norte-americana Sylvia Earle acompanha o vídeo promocional em que se misturam as essências do Homem e do oceano. E não é uma voz qualquer, afinal falamos de alguém que passou quase dez meses da sua vida debaixo de água.

A RISE UP - A Blue Call to Action, lançada em maio de 2019 e apresentada nas Nações Unidas em fevereiro desde ano, convoca o poder e os negócios a navegarem numa “lista de ações concretas” para “recuperar o oceano”, pode ler-se numa nota enviada às redações.

De acordo com a Fundação Oceano Azul, a iniciativa conta já com “mais de 300 organizações e o número cresce todos os dias”. O leque de apoiantes vai de ONG a instituições filantrópicas, passando por entidade académicas e representantes de povos indígenas e de comunidades piscatórias.

A ideia, no fundo, é superar a fase “do que precisa ser feito” para “como pode ser feito”, explicam. E como? “Com um conjunto claro de metas concretas e a sua crescente rede de apoiantes, a RISE UP é a grande oportunidade para a comunidade global se unir e elevar o nível de ambição para a recuperação do oceano”.