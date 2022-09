A pandemia quebrou a tradição: o evento da Apple de setembro não teve iPhones mas tem relógios que medem oxigénio no sangue e um iPad USB-C

Apple Watch Series 6, Apple Watch SE e iPad Air: são estes os três principais destaques do evento que a Apple transmitiu esta terça-feira pela Internet para todo o mundo. No caso do iPad Air há mesmo uma novidade que, possivelmente, seria considerada uma blasfémia pelos primeiros criadores do iPad: a inclusão de uma porta USB-C. O que pode parecer uma evolução ridícula para a maioria dos utilizadores de tablets de outras famílias tecnológicas é uma novidade estrondosa numa marca que sempre fez questão de limitar o acesso aos respetivos tablets.

Fora das estreias de hardware, a equipa liderada pelo direto- executivo Tim Cook fez saber que esta quarta-feira deverá ser disponibilizado o sistema operativo iOS 14 para atualização nos vários dispositivos com os requisitos computacionais necessários.

No que toca aos equipamentos, comecemos pelos relógios: num evento que serviu também de minivisita guiada à sede circular da empresa, os principais responsáveis da Apple confirmaram que os dois novos relógios inteligentes devem ficar disponíveis para compra a partir de sexta-feira.

O novo Watch Series 6 tem um preço de 439 euros em Portugal. A versão SE tem um preço previsto de 309 euros em Portugal, segundo a loja virtual da Apple.

No Series 6, os responsáveis da Apple colocaram o destaque no sensor que permite monitorizar a taxa de oxigénio no sangue. O novo relógio inteligente inclui um processador de dois núcleos que é uma variação do processador A13, que tem vindo a ser usado pelo iPhone 11.

Além do ênfase na saúde e no bem-estar, os responsáveis da Apple recordaram a possibilidade de escolha de diferentes mostradores - que até se podem adaptar às circunstâncias ou às profissões (mostradores que facilitam o acesso a funcionalidades para médicos, para fotógrafos, etc.)

Ainda nas novidades associadas aos dois relógios, realce para a bracelete conhecida como Solo Loop. Esta nova opção para uso nos relógios inteligentes da Apple distingiue-se por não ter fechos ou fivelas e ser constituída por uma única peça de silicone, que alarga para poder ser colocada no pulso.

A versão SE, como se pode confirmar pelo preço, é mais limitada, mas contém os mesmos sensores de movimento e ainda o detetor de quedas.

O evento, que foi notoriamente gravado, reservou ainda uma novidade no que toca aos serviços que podem ser descarregados através dos relógios inteligentes: a Apple One vai agregar serviços de subscrição. A modalidade mais barata custa 14,99 dólares e inclui alojamento de dados, fotos, cópias de segurança ou música (Apple Music, Apple Arcade, Apple TV e e iCloud - atualmente, aApple music custa 6,99 euros; aApple TV 4,99 euros; aApple Arcade 4,99 euros; e o iCloud 99 cêntimos).

Se os relógios inteligentes podem ser encarados como um acompanhamento de uma tendência que tem vindo a ganhar dimensão, a grande pedrada no charco haveria de ficar reservada para o iPad Air - um tablet arrojado tanto no preço, como na estética ou no poder computacional.

Provavelmente rendida aos benefícios dos cabos, a Apple anunciou que o novo iPad Air vai passar a ter uma conexão para USB-C. O que foi apresentado como uma grande novidade para quem pretende transferir ficheiros para outros dispositivos, mas também deverá ser encarado como uma retificação ou um momento de viragem face aos tempos em que Steve Jobs, malogrado fundador da Apple, decidiu avançar com uma arquitetura fechada que restringia as conexões às redes sem fios e pretendia obrigar quase todos os downloads a passarem pela App Store.

O AirPad só deverá ser lançado dentro de um mês, com um preço de 679 euros em Portugal - e tem como principal novidade computacional a inclusão de processador A14, que os responsáveis da Apple não se coibiram de descrever como o mais sofisticado alguma vez desenvolvido pela marca.

O processador A14 foi produzido com um arquitetura de cinco nanómetros, que obrigou os engenheiros da Apple a fazerem medições em átomos, Consegue executar 11 biliões de operações por segundo, é 40% mais rápido e disponibiliza duas vezes mais desempenho no que toca aos gráficos que o modelo anterior.

Disponível em cinco cores, o Air distingue-se pela inclusão de um botão com leitor de impressões digitais, um ecrã de 10,9 polegadas, 10 horas de bateria, uma câmara frontal de 7 MegaPixeis (MP) e uma câmara traseira de 12 MP que grava vídeos em ultra Alta Resolução (4K) com 60 videogramas por segundo.

Ainda nos tablets, a Apple não se coibiu de dar protagonismo ao teclado e ao estilete que prometem fazer a diferença do novo iPad de 8ª geração.

Em vez de se apresentar como um produto premium, este novo iPad dá claramente uma "piscadela de olho" ao segmento escolar - não só pelo desconto prometido pela Apple, mas também pela rara comparação que a Apple optou por fazer durante a apresentação com tablets de outras marcas. Segundo a Apple, o iPad de oitava geração é duas vezes mais rápido que o tablet mais rápido que corre Windows, três vezes mais rápido que o tablet que corre Android e seis vezes mais rápido que um Chromebook.

Com muito menos destaque em termos de novidades tecnológicas, este novo iPad tem como principal atrativo o reconhecimento de objetos e caracteres prometidos para quem usa estilete. O que claramente pretende aguçar o desejo de muitos estudantes e profissionais que já se fartaram do papel e da caneta.

O novo iPad corre o sistema operativo iPadOS e tem um ecrã de 10,2 polegadas. Chega a Portugal com um preço de 399 euros.