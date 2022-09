Uma doença silenciosa, desvalorizada e estigmatizante: a dermatite atópica custa 1.800 euros por ano a cada doente e 1.500 milhões ao país

Sempre que alguém se afasta, desinfeta as mãos ou a isola, Joana Camilo fica sem certeza se se trata de coincidência, comportamento normal ou do estigma associado à doença que carrega desde que se conhece. “A minha mãe tinha uma forma grave de dermatite atópica, chegou a estar hospitalizada. Aos 7 anos comecei a ter sintomas, para grande preocupação dela”, conta, ao telefone com o Expresso.

