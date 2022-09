Pandemia tornou os serviços públicos menos eficazes

Devido à pandemia, os serviços públicos estão mais lentos e menos eficazes. Apesar do número de reclamações até agosto no Livro Amarelo terem diminuído 44% em comparação com o mesmo período do ano passado (de 38 mil para 21 mil), as queixas no Portal da Queixa aumentaram, sobretudo no que toca à falta de atendimento e de resposta, explica esta segunda-feira o “Jornal de Notícias”.

Em meados de agosto, o Ministério da Justiça disse que existiam 330 mil cartões de cidadão por levantar, e o sistema de renovação automática (por sms) continua a falhar nas entregas, levando a que os tempos de espera variem entre alguns dias no Porto até seis meses em Torres Vedras. Os sindicatos lembram: “há falta de gente” - menos 22 mil pessoas desde 2010 -, o que agravou o problema nesta altura de restrições sanitárias.

“O problema já vinha de trás e, agora, o serviço vai-se acumulando com o agendamento do atendimento”, diz ao “JN” José Abraão, da Federação dos Sindicatos da Administração Pública. Nas próximas semanas, segundo o Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública, 680 Espaços Cidadão irão ajudar a agilizar os processos atrasados.

Além disso, a atribuição de juntas médicas é um dos serviços mais atrasados, com 45 mil pessoas atualmente em lista de espera para verificação de incapacidades, a única forma de terem acesso a apoios sociais. O “JN” lembra que o número de juntas médicas em cada país continua a ser insuficiente para atender todos os cidadãos em necessidade, e que se este cenário se mantiver, milhares de pessoas ficarão sem atendimento este ano.