Separar infetados de infecciosos: a chave do combate à covid-19

Enquanto o planeta aguarda, em suspenso, o desenvolvimento de uma vacina para a covid-19 e se prepara para uma possível segunda vaga da pandemia, cientistas de todo o mundo aceleram soluções para travar a progressão do vírus. Muitos especialistas queixam-se há várias semanas que os atuais testes de diagnóstico são demasiado sensíveis e lentos para travar a disseminação e a fórmula de sucesso pode passar por uma mudança de para­digma: mais do que encontrar quem esteja infetado, querem desenhar testes que sejam mais eficazes a indicar se essa pessoa poderá realmente contagiar outras.

Pode parecer uma pequena diferença, mas, segundo um conjunto de artigos recentes em publicações como “The New York Times”, “The Atlantic” e “The Verge”, seria uma grande mudança na forma como os testes são desenvolvidos e permitiria uma abordagem mais adequada às estratégias de isolamento e quarentena. Os testes atualmente mais usados para detetar o vírus, os PCR, indicam se uma pessoa tem material genético do vírus no seu organismo mas não asseguram se está infecciosa. Ora, alguns investigadores — incluindo do Instituto de Medicina Molecular (IMM), em Lisboa — tentam desenhar estratégias que permitam perceber se pacientes com quantidades residuais do vírus no seu organismo poderão transmiti-lo a outras pessoas.