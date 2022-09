Portugueses desperdiçam um milhão de toneladas de comida por ano

Há cerca de dez anos, Iva Pires estava num aeroporto de Londres à espera de voar. Não tinha nada para ler e comprou o primeiro livro que encontrou: “Waste: Uncovering the Global Food Scandal”, do ativista britânico Tristram Stuart. Iva não acompanhava o tema do desperdício alimentar e leu o livro num ápice. No final, uma pergunta não lhe saía da cabeça: “Qual é a dimensão deste problema em Portugal?”, recorda ao Expresso a investigadora em Ecologia Humana da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Universidade Nova de Lisboa.

Não havia uma resposta concreta à pergunta. O problema era mundial e não apenas português: os estudos e investigações eram escassos, as conclusões também, os planos de ação e sensibilização ainda menos. “Mas a informação que já havia era suficientemente alarmante”, diz Iva Pires, e por isso em 2012 criou o Projeto de Estudo e Reflexão sobre Desperdício Alimentar (PERDA), uma iniciativa que durou um ano e estimou que um milhão de toneladas de alimentos sejam perdidos e desperdiçados anualmente em Portugal. Ou seja: segundo os dados do PERDA, 17% dos alimentos para consumo humano produzidos em território nacional vão parar ao lixo.