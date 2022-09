Manuel Carmo Gomes: “A segunda onda pode ser evitada, mas ainda com muita incerteza”

Manuel Carmo Gomes foi um dos peritos que regressaram às reuniões com políticos e governantes, na passada segunda-feira, para avaliar a evolução da epidemia em Portugal. Coube ao professor de Epidemiologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa apresentar cenários sobre o impacto que o início das aulas e a maior circulação de pessoas a partir da próxima semana terão no contágio e no número de hospitalizações devido à covid-19. Com base num modelo matemático, o especialista concluiu que, para evitar uma segunda onda de infeções, a sociedade em geral terá de reduzir para metade os contactos que tinha antes da pandemia. Já entre os alunos nas escolas o corte deveria ser para um terço ou, no mínimo, para metade. Qualquer um dos casos, admite o especialista, é “mais difícil de alcançar”, o que deixa “muitas incertezas” em relação a um novo pico.

O que é ‘reduzir contactos’?

É das coisas mais complexas quando se fala em doenças transmissíveis. Imagine que se entra numa sala com dez pessoas para ficar 20 ou 30 minutos. Num modelo matemático diz-se que a pessoa teve dez contactos. Mas se entrar protegido nessa sala, com todas as pessoas de máscara, sem nunca haver proximidade suficiente para transmissão de gotículas e tendo as janelas abertas, então, são na mesma dez contactos mas a probabilidade de contágio é muito baixa. Ou seja, uma coisa é o contacto, outra é a probabilidade de contágio. Num modelo, multiplicamos os dez contactos pela probabilidade de contágio e, se esta for muito baixa, o valor pode ser pouco acima de zero. Quando falamos em reduzir contactos estamos a falar de uma mistura destas duas dimensões.