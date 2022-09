Covid-19. Nunca o risco de contágio foi tão grande como agora

Quanto menos um vírus mata, mais depressa se propaga. As vítimas sobrevivem e asseguram o contágio de outras. Os dados recentes sobre o aumento das infeções entre uma população mais jovem e saudável (ver texto ao lado) sugerem que é nesta fase que está agora a pandemia e a partir da próxima semana deverá acentuar-se. O regresso à escola, com o aumento das deslocações familiares, vai dar ao vírus milhares de potenciais transmissores e colocar em grande risco os mais frágeis que com eles se cruzem no caminho ou até em casa. De agora em diante, a maior liberdade de uns terá de ser a menor de outros. Doentes crónicos, grávidas ou idosos devem proteger-se ainda mais.

“Nunca o risco foi tão elevado para quem é suscetível à doença. As escolas vão abrir e os pais voltar ao trabalho, com mais movimentos e maior utilização dos transportes públicos, e estes são dois novos fatores de risco”, alerta António Diniz, especialista em pneumologia e consultor da Direção-Geral da Saúde (DGS). “É preciso reunir o máximo de condições de segurança, porque se as crianças e os pais passam pela infeção com alguma tranquilidade, assim não é para quem tem alguma patologia subjacente ou idade avançada, e que tem de ser resguardado ao máximo”, diz.

