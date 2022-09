Covid 19. Jantares de família, festas, escola e cinema: o que fazer para evitar riscos desnecessários

Enquanto não houver vacina ou imunidade grupo a vida tem mesmo de ser diferente. Mas isso não implica que deixe de ver familiares e amigos, de ir ao cinema ou de passear ou jantar fora.



O Expresso ouviu epidemiologistas, virologistas e especialistas em saúde pública e explica os cuidados a ter, por exemplo, num almoço de família, quando se vai levar os miúdos à escola ou simplesmente ao cinema.



LEVAR E BUSCAR À ESCOLA



A precaução no transporte das crianças e jovens para as aulas e atividades lúdicas é pedida sobretudo aos avós, grávidas ou pessoas com doenças crónicas. Nestes casos, além da limpeza das mãos, deve ser utilizada máscara cirúrgica, extensível às crianças e adolescentes quando a deslocação é feita de carro. A boleia a colegas da escola só é aceite em situações excecionais



REFEIÇÕES FAMILIARES



Os almoços e jantares devem limitar-se ao núcleo familiar mais restrito. No caso de haver vários filhos adultos, os encontros com cada um, e respetivas famílias, devem ser marcados à vez, para não juntar diferentes agregados. À mesa, a distância é para manter, especialmente entre os mais novos e os avós ou outros adultos de risco



CONTACTOS



O distanciamento físico é indispensável e o contacto restrito ao núcleo familiar. Em caso de sintomas de doença, o afastamento é obrigatório. Os aglomerados são para evitar, sobretudo entre os adolescentes



FESTAS DE ANIVERSÁRIO



Numa perspetiva apenas epidemiológica, defende Manuel Carmo Gomes, “as festas devem ser evitadas”. Se forem feitas, devem ser no exterior ou com toda a gente de máscara. São “desaconselhadas” para pessoas de grupos de risco



REUNIÕES DE CONDOMÍNIO



Devem ser evitadas salas fechadas com muitas pessoas. Deve optar-se por terraços ou espaços abertos



IR AO CINEMA



Deverá implicar saber quais as condições que o espaço tem, por exemplo, saber se é o mesmo ar que recircula ou se há sistema de ventilação que substitui o ar



TELETRABALHO



Sempre que possível, deve ser mantido. “Significa menos gente nos escritórios, menos pessoas nos transportes e menor risco por haver menor circulação na sociedade”, aponta Carmo Gomes