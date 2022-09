Covid Comunicação social ainda não recebeu um euro do pacote de €15 milhões

Os órgãos de comunicação social estão há quase quatro meses à espera de receber o apoio que o Estado anunciou que iria dar para mitigar os efeitos da pandemia de covid-19 na publicidade, nenhum deles recebeu ainda o que quer que fosse. Nem sabem quando irão receber. São €15 milhões (reduzidos a €12,2 milhões após o IVA). Já houve luz verde do Ministério das Finanças para libertação da verba, mas o dinheiro ainda está preso nas nove secretarias gerais dos ministérios a quem cabe contratar a publicidade. Os contratos ainda não foram assinados. Há formalidades por cumprir.

“Foram adjudicados oito procedimentos de aquisição antecipada de espaço publicitário, no montante de €10,7 milhões, 95% do valor previsto na Resolução de Conselho de Ministros para os órgãos de comunicação nacionais. (...) Estão em fase de conclusão apenas três procedimentos de contratação por razões de carácter administrativo que decorrem das formalidades exigidas pelo Código dos Contratos Públicos”, esclarece ao Expresso fonte oficial das Finanças. Não foram feitos mais comentários, nem adiantado quem estava em atraso.

O processo esteve bastante tempo nas mãos da Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública (ESPAP), que foi quem preparou os procedimentos contratuais. Revelou-se um caminho longo. O anúncio foi feito pela ministra da Cultura, Graça Fonseca, a 17 de abril, com a promessa de que o dinheiro podia chegar ainda naquele mês. Mas o apoio não chegou em abril. A 19 de maio o acordo é vertido numa Resolução de Conselho de Ministros. Em troca do apoio havia uma compra antecipada de publicidade institucional, por o período de um ano, mas pago à cabeça. A expectativa é que o dinheiro chegasse nesse mês. Voltou a ser gorada. A grande fatia, 75% do total, iria para os principais meios de comunicação social nacionais, os regionais e locais ficariam com os restantes 25%.

IVA reduz a €12 milhões

Os órgãos de comunicação social começaram ainda em maio a fazer as campanhas com que se tinham comprometido. E já fizeram quase um 1/3 do acordado, estima Luís Nazaré, presidente da Plataforma de Media Privados (PMP), o interlocutor dos grandes operadores de media (90% do mercado). A PMP representa os grandes órgãos de comunicação social — Impresa (SIC/Expresso), Media Capital (TVI), Cofina (Negócios/ “Correio da Manhã”), Global Media (“Diário de Notícias”/TSF), “Público” e Renascença.

“É o mundo ao contrário. Os órgãos de comunicação social começaram a honrar o seu compromisso, e quatro meses depois quem devia estar a receber o apoio, os media, é quem está a adiantar ao Estado”, lamenta Luís Nazaré. A maioria das campanhas estão relacionadas com a covid-19 — a Direção-Geral da Saúde prevê gastar metade da verba. A surpresa não veio só do atraso no pagamento, mas também no desconto no montante final, os €15 milhões de apoio são na verdade €12,2 milhões, uma vez que são sujeitos a IVA.

Burocracia pesa

A burocracia tem sido muita e as fontes ouvidas pelo Expresso dizem que foi um dos grandes entraves do processo. Trata-se de contratos públicos, centenas deles e algo minuciosos. A ESPAP, entidade independente tutelada pelas Finanças, pediu vários dados aos órgãos de comunicação social, e de muitos e variados tipos, um deles foi, por exemplo, o registo criminal de membros da administração de media estrangeiros. Os órgãos acreditavam que já estavam cumpridas todas as formalidades no início de julho, genericamente fixadas pela resolução — a distribuição seria feita segundo critérios proporcionais: receitas de comunicações comerciais e de circulação no segundo trimestre de 2019. Houve órgãos que se atrasaram na entrega de documentos.

O processo não termina com a ESPAP. Depois é dado um novo passo, já que os contratos têm de passar ainda pelas mãos das nove secretarias gerais dos ministérios — o Ministério da Saúde, do Trabalho, da Administração Interna (fogos), do Ambiente, da Ciência e Educação, e também o Turismo e, entre outros, a Presidência do Conselho de Ministros. É um processo que envolve muita interação.

Quem são os principais beneficiários? Treze órgãos de comunicação social de âmbito nacional que irão receber €11,25 milhões (€9,1 milhões sem IVA). A SIC (€2,8 milhões) e a TVI (€2,6 milhões) ficam com a maior fatia. Segue-se a Cofina (€1,2 milhões) e a Global Media (€858 mil). A Renascença recebe €345 mil e a Trust in News (“Visão”) €327,4 mil. Um balão de oxigénio que tarda em chegar.