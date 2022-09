Covid-19. Quase 90% dos novos infetados têm menos de 70 anos

A percentagem de pessoas com mais de 70 anos entre os novos casos de covid-19 é agora mais baixa do que no início da pandemia em Portugal. Em março e abril, chegaram a representar um quarto das novas infeções, mas nos últimos meses o peso “tem sido sempre inferior a 16%”, aponta Manuel Carmo Gomes, professor de Epidemiologia. A melhoria deste indicador resulta sobretudo da proteção da população idosa por se saber que corre maior risco se for infetada pelo novo coronavírus.

Há já quatro meses que é entre os jovens dos 20 aos 29 anos que persiste maior incidência de infeção, mostram os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS). Foi em meados de maio, no início da segunda fase de desconfinamento, que o perfil dos infetados mudou: os idosos ficaram mais protegidos, os jovens mais expostos. Enquanto a incidência da infeção na população com mais de 80 anos continuou a descer acentuadamente até junho, entre os jovens dos 20 aos 29 manteve-se elevada, oscilando entre os 100 e 200 novos casos diários por 100 mil habitantes. “Consoante avançamos nas idades, as incidências têm vindo a ser menores”, resumiu Pedro Pinto Leite, especialista em Saúde Pública da DGS, na apresentação da situação epidemiológica, durante a reunião com o Governo, na passada segunda-feira. Já as crianças, adolescentes e jovens até aos 19 anos têm conseguido manter-se com uma baixa incidência, registando apenas um ligeiro aumento entre o final de junho e o início de julho.