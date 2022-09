Como o juiz do caso do triatleta passou da dúvida à certeza

Apesar de não haver números exatos, só muito raramente os juízes dos tribunais de recurso condenam à pena máxima um arguido que tenha sido absolvido no primeiro julgamento. “São casos residuais”, diz um desembargador ouvido pelo Expresso. Aconteceu com António Joaquim, o funcionário judicial condenado agora a 25 anos de prisão por ter matado Luís Grilo, o triatleta, com a ajuda da amante. Em 200 páginas, o desembargador José Adriano explica porquê.

Como é que perante os mesmos factos, vistos à luz da mesma lei, um homem pode ser absolvido ou condenado à pena máxima de 25 anos por dois tribunais diferentes? A lei portuguesa permite alguma margem aos juízes para a interpretarem, e neste caso caso específico, tal como o Ministério Público assumiu em julgamento, não havia prova direta que ligasse António Joaquim, ou mesmo Rosa Grilo, ao homicídio de Luís Grilo. No caso da mulher, os dois tribunais condenaram-na porque Rosa assumiu que estava no local do crime e que foi buscar a arma usada para matar Luís Grilo à casa do amante. E depois contou uma história com angolanos, que teriam matado o marido por causa de um negócio de diamantes, que foi considerada inverosímil.

Durante o julgamento, contradisse-se por mais de uma vez e não foi capaz de explicar, por exemplo, porque é que deixou em casa o filho menor com os homens que lhe tinham matado o marido e não pediu ajuda a ninguém. Em relação a António Joaquim, que negou e continua a negar qualquer envolvimento no crime, o Tribunal de Loures entendeu que o facto de não haver uma única prova que o colocasse na casa de Luís e Rosa levantava uma dúvida insanável: ajudou ou não a amante a matar o marido? Foi ele a disparar o tiro fatal?

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.