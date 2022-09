União Europeia promete que vai reconstruir Moria com condições mais modernas mas ainda não há detallhes

A Comissão Europeia confirmou esta sexta-feira que o campo de refugiados de Moria vai ser reconstruído no local onde já existia, com condições mais modernas, mas ainda não se conhecem os pormenores do projeto. O Expresso pediu mais informações à Comissão Europeia, mas até ao momento ainda não foi possível obter detalhes.

Margaritis Schinas, um dos vice-presidentes da Comissão Europeia, disse que a UE “está preparada para financiar a reconstrução do centro” e para “ter um papel mais ativo na sua gestão”, escreve a BBC. A essa informação, Schinas acrescentou que os vários países da UE devem assumir as suas responsabilidades na integração destas pessoas, até porque este é um problema europeu e não apenas grego. “Já não há mais tempo para a Europa continuar a existir sem uma política migratória comum. Tentámos em 2016 e falhamos porque alguns governos bloquearam um acordo a nível europeu e as consequências dessa decisão para a Europa são agora evidentes em Lesbos”, disse em conferência de imprensa.

A política de intervenção está presente em força nos acessos à capital da ilha, Mitilini, e não está a deixar as pessoas sair da área à volta do campo, maioritariamente campos e estradas, onde dormiram nas últimas três noites, depois de a grande maioria das tendas ter ardido nos dois fogos esta semana.

O exército grego começou já na quinta-feira a ajudar na construção de local que possa substituir Moria, e que será edificado num campo de tiro desativado, no topo da colina que circunda o campo agora queimado. Os militares, escreve a agência France Press, foram obrigados a usar helicópteros para contornar o bloqueio da estrada, ocupada por moradores da ilha que se opõem ao realojamento dos migrantes na ilha. Entre estes manifestantes, segundo várias organizações no local, há membros da extrema-direita que têm trazido alguma violência para perto do campo nestes últimos três dias. Jornalistas e funcionários de organizações não-governamentais têm denunciado nas redes sociais atos de violência como destruição de câmaras de filmar e fotográficas, roubo e destruição de material de ajuda e mesmo violência física.

Cerca de 11.500 requerentes de asilo, incluindo 2.200 mulheres e 4.000 crianças, estão sem local onde dormir, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados.