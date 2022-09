Uma ponte romana e um referendo local. Chaves, 12 arcos de discórdia

Mais de 43 mil eleitores de Chaves serão chamados a votos este domingo para decidirem se, sobre o tabuleiro da Ponte de Trajano, uma construção romana localizada no centro histórico da cidade, passarão a circular carros, num só sentido, ou se continuarão a passar apenas pessoas.

A resposta divide a população, depois de, naquela ponte, ter sido proibida a passagem de veículos em 2008, por altura de umas obras de requalificação. Em 2017, durante as eleições autárquicas, o atual presidente da Câmara de Chaves, Nuno Vaz, então candidato, prometeu fazer o referendo para “corrigir um erro histórico”, diz ao Expresso. "Como a questão não tinha sido devidamente decidida, eu queria que fossem os cidadãos, de forma direta, a pronunciarem-se sobre ela. Não pode haver vacas sagradas”, adianta ainda.

140 metros e 12 arcos onde já passaram carros e onde agora há esplanadas

Com 12 arcos e cerca de 140 metros de comprimento, a ponte romana de Chaves separa o centro histórico da cidade, do lado norte, da união de freguesias da Madalena/Samaiões, uma zona onde se encontra o marco que assinala o quilómetro zero da Estrada Nacional 2 e o jardim público da cidade.

Do lado sul da cidade e do rio, a população defende a retoma dos veículos, porque a zona foi afetada pelo fim da sua passagem, com efeitos “desde imóveis desvalorizados a comércios a passarem para metade das vendas. Esse prejuízo ninguém calculou”, conta Francisco Paulo, proprietário da Farmácia da Madalena. “Nós sofremos sempre consequências económicas”, queixa-se, apesar de admitir que já se demarcou mais pelo regresso dos veículos àquela zona, que admite ter-se tornado “uma península”, isolada. “

Eles andam a brincar às pontes, porque fecharam esta ponte quando construíram outra ponte pedonal ali perto. A Madalena ficou como uma península, ninguém passa”. “Se perguntar às pessoas que têm comércio na Madalena, todas querem que abra. Se perguntar às pessoas que lá habitam, se calhar dizem que não”, assume o empresário. A razão? O barulho dos carros e a falta de espaço para passeios e zonas pedonais.

Do lado norte da Ponte de Trajano, a maioria dos cidadãos defende que a passagem se deve manter pedonal, em parte porque alguns comércios abriram contando com a não retoma dos carros. Ricardo Mesquita, arquiteto e proprietário do café Benda D'Arq, do lado da cidade de Chaves, no domingo votará “não” e acredita que “a maioria dos habitantes está contra”. Apesar de fazer parte da minoria, também Francisco antevê o mesmo desfecho. Vai votar "mas por descargo de consciência" porque diz saber que ganha o "não". “Foi uma promessa eleitoral que não vai ser cumprida, tanto que, mal o presidente fez o referendo, toda a gente do PS disse que era contra a abertura. Está controladíssimo, não vai gastar um tostão”, admite o farmacêutico.

Mesmo que ganhe o “sim”, carros podem não poder passar. Relatório de inspeção técnica diz que “a utilização actual é a ideal”

A construção romana de princípios do século II, sobre o rio Tâmega, na cidade trasmontanta, é monumento nacional desde 1910. Por essa razão, qualquer modificação à estrutura terá de passar pela Direção-Geral do Património Cultural. Nuno Vaz, o autarca da cidade, admite que "imaginando que o 'sim' ganha, tinham de ser feitas duas coisas: pedir a pronúncia dessa entidade e fazer a monitorização da ponte, para garantir a integridade”.

O relatório que a Câmara de Chaves encomendou à empresa Betar Consultores, de agosto de 2020, assinala que “apesar de não se terem identificado indícios de anomalias de cariz estrutural relevantes, não é possível assegurar com uma mera inspecção visual as condições de segurança da estrutura e sua capacidade resistente a determinadas solicitações, nomeadamente à passagem de tráfego”. Inconclusiva, a perícia determina a utilização atual da ponte como “ideal”, uma vez que que “não existem sobrecargas significativas sobre a estrutura nem outros efeitos colaterais associados à passagem de tráfego tal como vibrações e forças horizontais associadas à travagem dos veículos em cima da plataforma viária”. Não obstante, a ponte já foi utilizada como via rodoviária “e não são evidentes consequências estruturais relevantes que resultem desta situação”, pode ler-se ainda.

Não existem muitas pontes romanas em Portugal com a circulação aberta a carros. Mas em Barcelos, a cidade-berço de Ricardo Mesquita, há uma. “Com certeza terá estudos”, admite, até porque se permitiu a passagem de veículos depois de ter havido na cidade “uma grande discussão sobre se deveriam passar carros”. A diferença, para o arquiteto, é que “nesse caso a ponte servia toda a cidade”.

A sexta vez na história da democracia que uma parte da população vai votar em referendo

Portugal não é 'habitué' nos referendos. Houve, até agora, na história da democracia portuguesa, apenas três nacionais e cinco locais. No primeiro referendo sobre a despenalização da interrupção voluntária da gravidez, o “não” ganhou, ainda que por escassa margem, mas o resultado não foi vinculativo, uma vez que a abstenção atingiu 68,11% e em qualquer referendo tem de haver mais de 50% da população votante a ir às urnas. No segundo referendo sobre o mesmo assunto, o resultado - um “sim” - voltou a não ser vinculativo, mas um aviso prévio do governo determinou que a "recomendação" iria no sentido do voto. No referendo sobre a regionalização, em 1998, o "não" voltou a ganhar e o resultado voltou a não ser vinculativo.

No primeiro referendo realizado a nível local, sobre a construção de um campo de jogo na parte de trás do salão paroquial da freguesia de Serreleis, em Viana do Castelo, ganhou o “não”. Noutro referendo, sobre a demolição do reservatório de água do Alto de Santa Maria, em Tavira, também viu o "não" foi vencedor.

Em Viana do Castelo, a 25 de janeiro de 2009, os munícipes foram chamados a responder à pergunta: "Concorda que o município de Viana do Castelo integre a Comunidade Intermunicipal Minho-Lima?". Ganhou o “não”, mas o resultado também não foi vinculativo e atualmente o município faz parte desta comunidade intermunicipal.

Mais tarde, sobre a concessão de uma empresa de estacionamento a uma empresa privada, no Cartaxo, registaram-se apenas 13% de votantes e o “não” também imperou.

Finalmente, no quinto referendo local da história portuguesa, em 2012, houve um “sim”, e vinculativo. A maioria da população de Milheirós de Poiares quis passar a freguesia do concelho de Santa Maria da Feira para o de São João da Madeira. A passagem, no entanto, não se concretizou.