Portugal disponível para receber migrantes de Moria. Outros nove países europeus concordam em receber 400 menores

O Governo português já se mostrou disponível, junto da Comissão Europeia, para receber algumas das pessoas que ficaram sem as tendas onde viviam no campo de refugiados de Moria, na Grécia, no seguimento de dois incêndios que praticamente destruíram aquele que era o maior campo da Europa.

Portugal assinou um acordo com a Grécia que prevê, para já, a transferência de 100 pessoas.“No âmbito deste acordo assinado entre Portugal e a Grécia, irá proceder-se à agilização da já prevista transferência das primeiras 100 pessoas. O acordo prevê o acolhimento de até 1000 pessoas que se encontram em campos de refugiados na Grécia”, lê-se num comunicado do Ministério do Interior enviado às redações.

Quanto aos menores não acompanhados, está prevista ainda para o mês de setembro a chegada de mais 28 pessoas. O primeiro grupo de 25 jovens já está em Portugal, chegou a 7 de julho deste ano. No total, Portugal disponibilizou-se para receber 500 menores dos campos da Grécia, agora ainda mais desprotegidos depois dos incêndios que arrasaram tendas, estruturas de assistência médica e cozinhas comunitárias.

Tanto nesta transferência urgente de pessoas como em relação aos menores, são as autoridades gregas que escolhem os migrantes que terão prioridade e essa avaliação tem em conta o nível de vulnerabilidade em que se encontram.

Dez países da UE vão receber migrantes menores de idade

"Os nossos contactos com Estados-membros da União Europeia levaram 10 países a participarem no acolhimento" desses 400 menores, disse Horst Seehofer, ministro do Interior alemão, numa conferência de imprensa em que participou também a vice-presidente da Comissão Europeia, a grega Margaritis Schinas.

Segundo o ministro, a Alemanha e a França vão recolher entre 100 e 150 crianças cada um. "Estamos a falar com outros parceiros europeus para especificar números, mas partimos do princípio de que nos corresponderá receber o grosso desse grupo", acrescentou.

Margaritis Schinas agradeceu, numa intervenção virtual, a disponibilidade dos dois países e lembrou que, nos últimos meses, foi possível reduzir o número de refugiados em Lesbos de 25.000 para cerca de 13 mil. Seehofer, por sua vez, exortou os seus parceiros europeus a alcançarem uma "solução conjunta" que, advertiu, não pode ser adiada por mais tempo.

O incêndio em Moria foi detetado depois de ter sido anunciado que 35 pessoas do campo tinham obtido resultado positivo no teste para deteção da infeção da covid-19 e que iriam ser transferidas para uma área especial de isolamento.

Nesse mesmo dia, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha pediu aos países da União Europeia para cuidarem dos migrantes atingidos pelo "desastre humanitário".

"Temos de determinar rapidamente uma forma de ajudar a Grécia" e incluir nessa ajuda "uma distribuição entre os países da UE disponíveis para receber [os migrantes]", afirmou Heiko Maas.

O custo da deslocação dos 400 menores não acompanhados de Moria para a Grécia continental foi assumida pela Comissão Europeia e o Governo grego declarou estado de emergência na ilha de Lesbos, já que o incêndio destruiu praticamente todo o campo de refugiados.

A Alemanha já acolhe uma média de 300 refugiados por dia - que chegam pelos Balcãs ou outras rotas, ao abrigo das regras de reunificação familiar ou por outras circunstâncias -- lembrou hoje o ministro do Interior.

A chanceler alemã, Angela Merkel, explicou na quinta-feira, em Berlim, que, em conversa telefónica, o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, lhe pediu apoio para acolher os refugiados que ficaram desabrigados.

"A Alemanha cumpre a sua responsabilidade. Mas não podemos ficar satisfeitos com a política de migração europeia. Na realidade, essa política não existe atualmente", disse a chanceler, que prometeu trabalhar, durante a atual presidência alemã da União Europeia, para conseguir "avanços nessa matéria".

As pressões sobre o Governo de Merkel e especialmente sobre o ministro Seehofer para que fosse oferecida ajuda humanitária começaram logo na quarta-feira.

Milhares de manifestantes marcharam em Berlim, Hamburgo e Frankfurt e outras cidades para pedir o acolhimento desses refugiados e as igrejas católica e evangélica apelaram à classe política para fornecer ajuda humanitária.

O governo regional do "Land" de Berlim ofereceu-se para receber cerca de 300 pessoas, enquanto os da Turíngia, Baviera e Renânia do Norte-Vestfália disponibilizaram-se para acolher cerca de 1.000 pessoas cada um.

A Alemanha está entre o grupo de países comprometidos com a realocação de refugiados em campos gregos. Desde meados de julho, já recebeu cerca de 450, na sua maioria menores desacompanhados ou crianças acompanhadas por familiares, em casos de especial vulnerabilidade.

O objetivo do Ministério do Interior era acolher um total de 950 refugiados até ao final de setembro ou início de outubro.