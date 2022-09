Ministério Público investiga caso das aulas de Cidadania

Na próxima semana, Rafael, 14 anos, começa a frequentar o 9º ano, e Tiago, de 12, o 7º. Mas apesar da garantida integração dos irmãos, este ano letivo, em turmas do Agrupamento Camilo Castelo Branco, em Famalicão, o regresso dos dois menores à escola está preso por várias linhas judiciais instáveis e uma matrícula provisória. A objeção de consciência dos pais à frequência dos filhos da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento fê-los reprovar por faltas injustificadas em dois anos letivos consecutivos (2018-2019 e 2019-2020) e a sua passagem administrativa por decisão dos conselhos de turma — são ambos alunos excelentes às restantes disciplinas — foi considerada irregular pela tutela, uma vez que viola o dever de assiduidade consagrado no Estatuto do Aluno (EA).

A tutela reconheceu, no entanto, que os dois alunos podiam assim ficar “prejudicados pelas consequências de uma atuação que, enquanto menores, lhes foi imposta”. E propôs em alternativa o cumprimento de um plano de recuperação à disciplina, que implicava a realização de alguns trabalhos. Caso fosse cumprido, os alunos podiam transitar de ano. Mas a família recusou a proposta. E os rapazes só ainda não recuaram dois anos de escolaridade porque uma das duas providências cautelares, interpostas pela família, foi admitida pela Justiça e suspendeu o processo até à decisão final da ação principal que corre no Tribunal Administrativo de Braga, e que pode demorar vários anos, desde a primeira instância ao recurso final do Constitucional.