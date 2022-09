10 notícias que marcaram o dia

Estado de contingência: afinal, o que pode ou não fazer a partir de terça-feira?

Tem dúvidas sobre o que muda a partir de 15 setembro, com a entrada em vigor das novas medidas de contingência anunciadas? Saiba AQUI o que se mantém e o que sofre alterações, até ao final do mês, com a entrada em vigor das novas medidas de contingência.

Professores em grupo de risco não podem ficar em teletrabalho e vão ser substituídos semanalmente

O Ministério da Saúde criou um espaço na plataforma de recursos humanos das escolas (SIGHRE) para que os diretores possam indicar os professores que pertencem aos grupos de risco e necessitam de ser substituídos. O novo mecanismo foi comunicado ontem pela Direção Geral da Administração Escolar, segundo o “Jornal de Notícias”.

Covid-19. Funcionários públicos podem ser colocados noutro local de trabalho

Os funcionários públicos que não estejam em teletrabalho podem ser colocados em locais diferentes do seu habitual posto de trabalho, por imposição do empregador, em resposta às necessidades de prevenção da pandemia de covid-19, indicou esta quinta-feira a Direção-Geral da Administração e do Emprego Público .

Covid-19 em direto: 687 novos casos (novo máximo em quase cinco meses), três mortos e 203 recuperados em Portugal

Portugal registou nas últimas 24 horas o valor mais alto de casos desde 16 de abril - 687. Os números gerais são agora 62.813 infetados, 1855 mortes e 43.644 recuperados. Siga AQUI em direto.

Portugal disponível para receber migrantes de Moria. Outros nove países europeus concordam em receber 400 menores

d.r.

Portugal já se disponibilizou para receber algumas das pessoas que ficaram sem abrigo no campo de refugiados, na ilha grega de Lesbos, no seguimento de dois incêndios que praticamente destruíram o local. Para já devem chegar 100 pessoas, mas o acordo com o Governo grego prevê a receção de um máximo de 1000 migrantes. Outros nove países europeus concordaram em receber primeiramente menores, grupo em que Portugal também se inclui

BE avisa: negociação do Orçamento do Estado não pode ser desligada da discussão das leis laborais

A coordenadora do BE, Catarina Martins, avisou na noite de quinta-feira que um Orçamento do Estado com soluções para sair da crise não pode ser discutido sem se falar de alterações à legislação laboral, pedindo respostas para quem trabalha.

Patrão da Altice lança OPA de €2,5 mil milhões para tirar empresa da bolsa

O acionista principal e fundador da Altice Europe, Patrick Drahi, lançou esta sexta-feira uma oferta pública de aquisição (OPA) sobre a empresa, com o objetivo de a retirar de bolsa. A Altice controla em Portugal a antiga Portugal Telecom, dona da marca Meo.

Luanda-Lisboa com 12 voos previstos até 25 de outubro. Espaço aéreo vai reabrir

Angola vai reabrir o espaço aéreo ainda este mês, o que irá permitir mais voos. Vão no entanto ser obrigatório testes de despistagem à Covid-19.

As transportadoras aéreas portuguesa TAP e angolana TAAG têm 12 voos previstos na rota Luanda-Lisboa até 25 de outubro, mas o número deverá aumentar, atendendo à retoma das ligações internacionais com Angola, a partir de 21 de setembro.

TAP não vai renovar contratos a prazo a mais 300 trabalhadores

A TAP não está a renovar os contratos a prazo dos seus trabalhadores desde que a pandemia começou. Já saíram da companhia área 600 pessoas nestes termos e, nos próximos meses, irão sair mais 300. A garantia é dada na edição desta sexta-feira do "Jornal Económico".

Brexit. Governo britânico recusa ultimato de Bruxelas

Governo britânico reiterou esta quinta-feira a intenção de manter a proposta de lei que invalida certas cláusulas do acordo para o 'Brexit', rejeitando o ultimato de Bruxelas que pede um recuo até final do mês.