Governo lança campanha para a prevenção do suicídio esta quinta-feira

O Ministério da Saúde vai apresentar esta quinta-feira, numa sessão online agendada para as 15h, uma campanha para a prevenção do suicídio.

A iniciativa, designada Campanha Nacional de Prevenção do Suicídio, é lançada no dia em que se assinala o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Ao Expresso, Sónia Farinha Silva, médica interna do Serviço de Psiquiatria da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (Beja) e uma das coordenadoras dos projetos, explica que são objetivos da campanha “mudar atitudes em relação ao suicídio e à doença mental, através do aumento da literacia em saúde mental e da luta contra o estigma” e “promover mudanças na sociedade através do incentivo ao pedido de ajuda da pessoa em risco”.

Procurar-se-á, também, “alcançar toda a população, através do desenvolvimento de uma campanha multicêntrica liderada pelo Programa Nacional para a Saúde Mental e assente na ação contínua e coordenada das entidades parceiras a nível local e regional”.

A psiquiatra adianta também que na sessão Webinar agendada para esta quinta-feira (transmitida através do Portal do SNS e da página de Facebook do Serviço Nacional de Saúde) será não só apresentada oficialmente a campanha (e a sua página oficial, como “será dado início à formação da Rede de Parceiros que levará a cabo as diversas atividades e projetos no próximo ano, em todo o território nacional”.

E aproveita para tecer algumas considerações sobre o suicídio e chamar a atenção para a importância da prevenção. “O suicídio, na forma conseguida ou tentada é um problema de saúde pública que representa um grande desafio em todo o mundo”.

Em Portugal, acrescenta, “cerca de três pessoas morrem por suicídio a cada dia, e muitas mais tentam fazê-lo”. Trata-se de um fenómeno que “não escolhe classes, género, idade ou região geográfica”, sendo por isso necessário “criar uma resposta nacional e coordenada para combater este problema, à semelhança daquilo que já acontece noutros países”.