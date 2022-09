Dominados ou em fase de conclusão os incêndios em Vieira do Minho, Caminha e Mondim de Basto

Está em fase de conclusão o incêndio que começou esta madrugada nas localidades de Anjos e Vilar do Chão, Vieira do Minho, no distrito de Braga, disse à Lusa ao início da noite fonte da Proteção Civil. Segundo a mesma fonte, o fogo lavrou numa zona de mato e não houve bens nem pessoas em risco. No terreno chegaram a estar 28 operacionais, 42 meios terrestres e um meio aéreo.

Dominado ficou também, perto das 18h00, o incêndio em Dem, em Caminha, adiantou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo.

As chamas lavraram mais de 26 horas. O incêndio, que teve duas frentes ativas, consumiu uma zona de montanha, tendo um bombeiro da corporação de Caminha envolvido no combate às chamas sofrido ferimentos ligeiros, na sequência de uma queda, disse ainda o CDOS.

Já o incêndio que deflagrou esta tarde em Mondim de Basto foi dominado pelas 18h00, após um combate às chamas numa área muito florestada, e com acessos difíceis

Segundo o comandante do CDOS de Vila Real, Álvaro Ribeiro, o incêndio que começou às 15h34 na localidade de Paradança, no concelho de Mondim de Basto, ficou dominado, apesar do combate "numa área muito florestada de pinheiro bravo, muito continuada, e de muito difícil acesso".

Cerca das 22h15, o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civl não registava nenhuma ocorrência importante.