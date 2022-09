Campanha Nacional de Prevenção do Suicídio: “Queremos que as pessoas saibam que há uma opção, que é pedir ajuda”

O desejo parece simples — “queremos que as pessoas saibam que há uma opção alternativa ao suicídio, que é pedir ajuda” — mas na prática isso nem sempre acontece. Precisamente por isso, foi lançada esta quinta-feira uma campanha, de âmbito nacional, para prevenir o suicídio.

A iniciativa foi apresentada durante uma sessão Webinar que teve início a partir das 15h00 e contou com a participação de Graça Freitas, diretora-geral da Saúde (ainda está disponível aqui). Foi a Paulo Barbosa, médico Interno do Serviço de Psiquiatria da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA), que coube, contudo, a apresentação da campanha. O principal objetivo é o de “reduzir a taxa de suicídio em Portugal” mas para o alcançar foram definidos outros três, conforme explicou. Um deles passa, desde logo, por “alcançar a população, no sentido de mudar atitudes e promover mudanças na sociedade que sejam significativas e duradouras”. Daí que a campanha, sendo nacional, é também “multicêntrica”, querendo isto dizer que se pretenderá “chegar às pessoas através de parceiros locais e regionais”. “São eles que melhor conhecem as necessidades da população, no sentido de disponibilizar informação, aumentar a literacia e lutar contra o estigma”.

Segundo Paulo Barbosa, “amigos, família e colegas de trabalho” também têm “um papel importante a desempenhar nessa missão. São, como disse, “porteiros sociais”. “Perceber que há pessoas em risco e ajudá-las a chegar aos serviços pode salvar vidas.” E, chegando aos serviços, é necessário que “os tratamentos disponibilizados sejam os mais adequados”, e por isso também é objetivo da campanha “preparar os profissionais de saúde para fazer uma avaliação precoce da doença e para que todos os cuidados de saúde sejam prestados em benefício da pessoa”, explicou o médico. Há ainda outros “porteiros sociais”, que são os jornalistas. “Queremos chegar aos profissionais de saúde mas também aos jornalistas, que têm uma missão muito importante na prevenção do suicídio”. Cabe-lhes, por exemplo, “noticiar suicídios de acordo com as normas definidas pela Organização Mundial de Saúde e evitar o sensacionalismo”, dados os riscos que isso acarreta.

Implementar a campanha significa “intensificar as ações dirigidas à comunidade e trazer o suicídio para o debate público”, explica, tendo sido, também esta quinta-feira, lançado um site para ajudar a reconhecer sinais de alarme, entre outros objetivos. Sobre prevenção falou também a diretora-geral da Saúde Graça Freitas, referindo que “os dispositivos de saúde são fundamentais no planeamento, mas por si só são insuficientes na implementação das medidas de prevenção”.

Na sua opinião, serviços de atendimento telefónico de linha direta, programas de prevenção de suicídio, grupos de apoio, entre outros, são respostas igualmente importantes, bem como “a limitação do acesso a meios letais e a continuidade de cuidados após a alta hospitalar”. “Numa altura em que as consequências da pandemia sobre a saúde mental são um dado adquirido toda esta questão se torna ainda mais premente”, acrescentou.

É necessária mais investigação sobre o suicídio

Sónia Farinha Silva, também médica interna do serviço de psiquiatria de Beja e outra das participantes da sessão online, chamou a atenção para a necessidade de “fazer um levantamento das necessidades e dos recursos”, e de aprofundar a investigação em suicidologia. “Não se desenvolvem estratégias sem conhecer o fenómeno”, sublinhou, e aproveitou para adiantar alguma informação que poderá servir como ponto de partida, tal como já tinha feito em declarações ao Expresso, em antecipação do lançamento da campanha.

O suicídio, afirmou “é um problema de saúde pública que representa um grande desafio em todo o mundo”. “Em Portugal, cerca de três pessoas morrem de suicídio a cada dia, e muitas mais tentam fazê-lo. Trata-se de um fenómeno que “não escolhe classes, género, idade ou região geográfica”, embora se saiba que afeta mais “os homens, as pessoas mais velhas e as que vivem em zonas rurais, como o Alentejo”, bem como “grupos específicos como os adolescentes, pessoas LGBT, profissionais de saúde, forças de segurança, população prisional e pessoas em condição de sem-abrigo”. É necessário, por isso, “criar uma resposta nacional e coordenada para combater este problema, à semelhança daquilo que já acontece noutros países”.

Também Sónia Farinha Silva falou sobre a questão do estigma, “a vergonha sobre a doença”, que acaba por ser “o principal obstáculo à procura de cuidados de saúde”. “As ideias erradas sobre a saúde mental impedem o acesso das pessoas a esses cuidados.” Algo que pode ser combatido, acrescentou, através da “literacia em saúde”, porque mais informação, e sobretudo informação correta, “ajuda à prevenção”.

A campanha de prevenção do suicídio é lançada no âmbito de um plano nacional com a mesma temática e objetivos, e cuja reativação, depois de vários anos na gaveta, foi anunciada no ano passado. A sua concretização dependerá da existência de “vontade”, mas sobretudo de “um compromisso político”, conforme salientou, por sua vez, Ana Matos Pires, coordenadora regional da Saúde Mental da ARS Alentejo e assessora do Programa Nacional para a Saúde Mental. “Sem financiamento e sem investimento em recursos humanos, o plano continuará a não sair do papel”, salientou, chamando a atenção, tal como Sónia Farinha Silva, para a necessidade de se produzirem “estudos científicos de qualidade”. “Uma boa articulação entre a clínica e a academia permitirá conhecer melhor o fenómeno”. Mais “formação e treino dos diferentes profissionais de saúde” foi algo a que também apelou. E num tom que de otimista teve pouco: “Se nada for feito, Portugal arrisca-se definitivamente a ficar no fundo da tabela da saúde mental da Europa”. Risco que o país “não pode, nem merece correr”.